حضور در عرصه استارت آپ ها در عصر کنونی یک نیاز اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین استارت آپ روستایی سه شنبه شب با انتخاب ایده های برتر با حضور سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، کلانی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی معاونت توسعه روستایی، زاهدی استاندار، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و جمعی از ایده پردازان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در مراسم اختتامیه گفت: حضور در جمع ایده پردازان ارزشمند است و در فلسفه هنر چهار دوره سنت، مدرنیته، پست مدرن و ترانس مدرن داریم که امروز در دوره ترانس مدرن هستیم که باید ویژگیهای این دوره را بدانیم.

زاهدی اضافه کرد: در دوره سنتی یک جا توقف کردیم و در دوره مدرن به سنت نگاه نمی کنیم و در پست مدرن به جلو نگاه کرده ودر ترانس مدرن حرکت دورانی رو به جلو داریم و به همه چیز توجه می کنیم.

استاندار بیان کرد: در این دوران لازم است به همه جوانب توجه کنیم و چیزی از چشم ما پنهان نماند زیرا امروز توسعه فقط از مراکز جمعیتی شکل نمی گیرد و شهر و روستا و هر نقطه ای می تواند به توسعه کمک کند.

زاهدی گفت: کسب و کارها در گذشته حاصل تجربه بشر بود اما امروز حاصل ایده های جدید مبتنی بر دانش است که بر اساس نیاز بشر شکل می گیرد.

استارت آپ اظهارداشت: تاثیر استارت آپ ها در جهان امروز بسیار بالاست و باید در این عرصه حضور پیدا کنیم در حالی که هنوز از پهنای باند اینترنت حرف می زنیم اما بهترین راه این است که باید وارد این دریای مواج شویم.

زاهدی اظهارداشت: استارت آپ ها نیازهای جدید را شناسایی می کنند و برای آن کسب و کار جدید تعریف می کنند.

در ادامه از تیمهای برتر استارت آپ روستای منطقه یک کشور تجلیل شد.

در این رویداد علمی تیمهای مازندران، گیلان و قزوین بترتیب اول تا سوم شدند. رده های چهارم و پنجم هم به تیمهای گیلان و مازندران رسید.