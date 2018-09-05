بیانیه فراکسیون «البناء» عراق در حمایت از معترضان بصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، فراکسیون «البناء» عراق پس از تشکیل نشست فوق العاده در منزل هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح درباره رویدادهای بصره، بیانیه‌ای را در حمایت از معترضان صادر کرد و در آن از دولت عراق خواست تا به درخواستهای معترضان پاسخ دهد.

در این بیانیه آمده است: «استان بصره این روزها شاهد برگزاری تظاهرات گسترده برای بهبود اوضاع خدمات رسانی استان مانند آب و برق و حل مشکلاتی مانند بیکاری است و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و قانونی، از حق و حقوق اهالی بصره عزیز است که از کمبود خدمات اولیه مانند آب و برق رنج می برد».

فراکسیون البناء تصریح کرد: از دولت مرکزی می‌خواهیم که وزرای مربوطه را برای پیگیری هر چه سریعتر اوضاع به بصره اعزام کند تا از نزدیک در جریان امور قرار بگیرد و تدابیر فوری برای حل سریع مشکلات را اتخاذ کند و از وزارت اقتصاد و دارایی عراق می خواهیم که بودجه لازم را به استان بصره تخصیص دهد.

در این بیانیه همچنین از علمای دینی در بصره و رؤسای عشایر و قبایل خواسته شد که سریعا برای برقراری آرامش در استان اقدام کنند.