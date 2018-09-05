به گزارش خبرنگار مهر، فخرالسادات خامسیهامانه، سه شنبه شب در نشست خانواده سالم و بالنده با کلیه پلی کیستیک اظهار داشت: تصور ما این است که یک جامعه سالم متشکل از افراد است و در اینجا تفاوتی بین افراد بیمار و دیگران نیست و تنها بنا به شرایط خاص برخی افراد، برخی برنامهریزیهای خاص برای آنها انجام میشود.
خامسی بیان کرد: برنامهریزیهای استان برای اقشار جامعه تنها مختص به بیماران نیست و ما گروههای خاصی در جامعه داریم که برای آنان برنامهریزیهایی خاص انجام میدهیم که برای مثال میتوان به برنامههای تدوین شده برای کارآفرینان، خانوادههای موفق، نخبگان، گروههای محلات و مواردی از این دست اشاره کرد.
وی اضافه کرد: معتقدیم شرایط خاص بیماران کلیوی و دیگر بیماران ممانعتی برای انجام برخی فعالیتهای این قشر نیست چراکه بسیار شاهد بودهایم این افراد پرانرژیتر، باانگیزهتر و فعالتر از بسیاری دیگر در جامعه حاضر شدهاند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تصریح کرد: انتظار داریم دولت و مردم برای جامعهای روز به روز سالمتر، فعالتر پرتکاپوتر همراه باشند و امیدواریم با فعالیتهایی که انجام میگیرد جامعه به ویژه بیماران کلیوی به سوی ازدواجهای سالمتر، بالندهتر و پایدارتر پیش روند.
خامسی همچنین از اجرای طرح پویش اجتماعی ازدواج پایدار در استان سخن گفت و افزود: تمام موضوعات مرتبط با ازدواج در طرح پویش اجتماعی ازدواج پایدار دیده شده و هدف در این طرح درگیر کردن تمام اقشار در محورهای ازدواج پایدار است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ادامه داد: نشست تخصصی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در راستای پویش اجتماعی ازدواج پایدار برگزار شده و قصد دارد به مباحث مربوط به ازدواج در بیماران خاص، بحثهای ژنتیکی و آیندهای که برای ازدواج این قشر متصور است، بپردازد.
خامسی ضمن بیان اینکه انجمن حمایت از بیماران کلیوی یکی از فعالترین انجمنهای استان است، گفت: در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بخشی تحت عنوان بیماریهای خاص وجود دارد که این بخش برای هر نوع همکاری با انجمنها آماده است.
عزت یادگار، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی یزد نیز در این نشست اظهار امیدواری کرد که در بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، همۀ باید دست در دست هم دهیم؛ زیرا همواره پیشگیری بهتر از صد خروار درمان است.
گفتنی است در این نشست توضیحاتی در خصوص پیشرفت علم پزشکی در درمان کلیه پلی کیستیک از سوی پزشک متخصص این امر بیان شد. توضیحاتی دربارۀ درمان ژنتیکی این نوع بیماری ارائه شد و پرسش و پاسخ میان مبتلایان به کلیه پلیکیستیک و پزشک و مشاور انجام گرفت.
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