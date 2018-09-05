چادرهای مشکی نانویی به بازار رسید/ خاصیت ضد چروک و الکتریسیته

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از بانوان مسلمان در ایران و دیگر کشورهای اسلامی از چادر مشکی به عنوان پوشش استفاده می‌کنند. این پوشش مانند دیگر البسه، ممکن است آلودگی‌های محیط را جذب کند و فرد را در معرض بیماری قرار دهد.

تشدید گرما در تابستان، خیس و گل‌آلود شدن در روزهای بارانی و برفی و چروک شدن از مهم‌ترین مشکلات چادرها هستند که اغلب بانوانی که از این پوشش استفاده می‌کنند با آن مواجه‌اند.

فناوری نانو برای رفع برخی از این مشکلات راه‌حل‌هایی را ارائه داده است.

برخـی از الیاف به ویژه الیاف سلولزی مورد تـجزیه بیولوژیـکی میکروب‌ها قرار می‌گیرند. این عملکرد میـکروب‌ها می‌تواند سبب تغییر رنگ و کاهش خواص مکانیکی (استحکام سایشی و کششی) الیاف شده و موجبات پوسیدگی منسوج را فراهم آورد. همچنین میکروارگانیزم‌ها می‌توانند سبب کاهش ویسکوزیته و تخریب مواد مورد مصرف در فرآیندهای مختلف تکمیل منسوجات شوند که به مرور زمان بر کیفیت و ویژگی‌های ظاهری پوشاک تاثیرات نامطلوبی بر جای می‌گذارد.

از آنجایی که منسوجات علاوه بر مهیا کردن محیط مناسب رشد و تکثیر میکروب‌ها می‌توانند سبب انتقال و شیوع انواع بیماری‌ها شوند، تحقیقات زیادی برای تولید الیاف و منسوجات ضدمیکروب انجام شده است.

استفاده از مواد آنتی‌باکتریال در بافت یا مراحل تکمیلی دوخت انواع البسه از جمله چادر می‌تواند کمک شایانی به جلوگیری از انتشار میکروارگانیزم‌ها و باکتری‌ها کند.

یک گروه از مواد آنتی‌باکتریال که اخیرا موردتوجه تولیدکنندگان در صنایع مختلف قرار گرفته‌ است نانوذرات با خواص ضدباکتریایی هستند. استفاده از فناوری نانو در صنعت نساجی به منظور بهبودبخشیدن به خواص و یا ایجاد ویژگی جدید در منسوجات با استفاده از مواد یا ساختارهای نانومتری انجام می‌شود.

اکنون این چادرها با خاصیت آنتی باکتریال به بازار عرضه شده است.

برای تولید پارچه این نوع چادرها از مواد ضدآب و لک، ضدالکتریسته ساکن، ضدچروک، خنک‌کننده و نانومواد آنتی‌باکتریال استفاده شده است.

همچنین این پارچه‌های چادری از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و نسبت به نمونه‌های مشابه سبک‌تر و دارای لطافت بیشتری هستند. علاوه‌بر این خنک‌کنندگی (برای فصول گرم)، ضدآب و لک، ضدالکتریسته و ضدچروکی از دیگر ویژگی‌های این چادرها هستند.

ماندگاری خاصیت نانویی این پارچه‌ها با توجه به نانومواد به‌کار گرفته شده در آن بالا است هرچند ممکن است پس از شست‌وشوی مکرر این خاصیت کاهش یابد.شرکتی که این چادرها را به تولید می رساند گواهینامه نانو مقیاس دریافت کرده است.