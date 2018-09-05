آمریکا خواهان دور جدیدی از روابط با پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا امروز به همراه ژنرال «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور، وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان می شود.

پمپئو روز گذشته در کنفرانس خبری پیش از سفر به پاکستان گفت که واشنگتن خواهان دور جدیدی از روابط با اسلام آباد است. برای برقراری امنیت در افغانستان نیازمند همکاری پاکستان با آمریکا هستیم. وی همچنین از اسلام آباد خواست تا برای حصول این امر به واشنگتن کمک کند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: پیش از این به عنوان رئیس سابق سازمان سیا با پاکستان کار کرده ام و می دانم که روابط اسلام آباد- واشنگتن با چالش های زیادی روبرو است.

لازم به ذکر است که پمپئو در این سفر با «شاه محمود قریشی» همتای پاکستانی خود دیدار می کند. همچنین امکان دیدار پمپئو با «عمران خان» نخست وزیر پاکستان نیز وجود دارد.

گفتنی است که وزیر خارجه پاکستان بعد از پاکستان به هند سفر خواهد کرد.