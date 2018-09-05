اعزام آینده سازان دو و میدانی قم به مسابقات پیشتازان کشور

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم دو و میدانی دختران و پسران رده سنی نونهالان و پیشتازان استان قم به مسابقات دو و میدانی پایه منطقه ۲ کشور به میزبانی قزوین اعزام می‌شود.



وی افزود: آغاز مسابقات دختران روز پنجشنبه ۱۵ شهریورماه خواهد بود و سپس روز جمعه ۱۶ شهریور پسران دو و میدانی کار روی پیست می‌روند و تیم‌های استان تهران، قزوین «الف» و «ب»، مرکزی البرز و قم در این مسابقات باهم به رقابت خواهند پرداخت.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: پریسا جبری در ۱۰۰ متر با مانع و امدادی، لیلاخدری در پرش ارتفاع و امدادی، زینب کریم پور در پرش ارتفاع، فاطمه صفری در ۱۰۰ متر، زهرا صفایی در ۱۰۰ متر با مانع، مبینا چراغی در ۱۰۰ متر امدادی، فاطمه حیاتی در ۱۰۰ متر امدادی و فاطمه سادات حسینی در پرتاب وزنه اعضای تیم قم در این مسابقات هستند.



رضایی بیان داشت: در ترکیب تیم پسران قم نیز علی قاسم بابایی در ۱۰۰ متر و امدادی، امیرمقدمی در ۴۰۰ متر و امدادی، علی ئیلاد در ۱۰۰ متر و امدادی، محمدعابدینی در پرتاب وزنه، مرتضی محمودیه در ۱۱۰ متر با مانع و پوریا حسنی در ۴۰۰ متر حضور دارند.



وی عنوان کرد: دیگر اعضای تیم دو و میدانی قم را مهرداد مقدم ۱۰۰ متر، علی رضا اسحاقی پرتاب نیزه، علی قربانی پرتاب وزنه، محمد متین بهرام بیگی در ۱۰۰ مانع، ابوالفضل مرسلی در ۱۰۰ متر تشکیل می‌دهند و مربی این تیم محمد رضا باقری است.