۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم به مهر خبر داد؛

اعزام آینده سازان دو و میدانی قم به مسابقات پیشتازان کشور

اعزام آینده سازان دو و میدانی قم به مسابقات پیشتازان کشور

قم - رئیس هیئت دو و میدانی استان قم از اعزام آینده سازان دو و میدانی قم به مسابقات پیشتازان کشور خبر داد.

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم دو و میدانی دختران و پسران  رده سنی نونهالان و پیشتازان استان قم به مسابقات دو و میدانی پایه منطقه ۲ کشور به میزبانی قزوین اعزام می‌شود.

وی افزود: آغاز مسابقات دختران  روز پنجشنبه ۱۵ شهریورماه خواهد بود و سپس روز جمعه ۱۶ شهریور پسران دو و میدانی کار روی پیست می‌روند و تیم‌های استان تهران، قزوین «الف» و «ب»، مرکزی البرز و قم در این مسابقات باهم به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت:  پریسا جبری در  ۱۰۰ متر با مانع و امدادی، لیلاخدری در پرش ارتفاع و امدادی، زینب کریم پور در پرش ارتفاع، فاطمه صفری در ۱۰۰ متر، زهرا صفایی در ۱۰۰ متر با مانع، مبینا چراغی در  ۱۰۰ متر امدادی، فاطمه حیاتی در ۱۰۰ متر امدادی و فاطمه سادات حسینی در پرتاب وزنه اعضای تیم قم در این مسابقات هستند.

رضایی بیان داشت: در ترکیب تیم پسران قم نیز  علی قاسم بابایی در ۱۰۰ متر و امدادی، امیرمقدمی در ۴۰۰ متر و امدادی، علی ئیلاد در ۱۰۰ متر و امدادی، محمدعابدینی در پرتاب وزنه، مرتضی محمودیه در  ۱۱۰ متر با مانع و پوریا حسنی در  ۴۰۰ متر حضور دارند.

وی عنوان کرد: دیگر اعضای تیم دو و میدانی قم را  مهرداد مقدم ۱۰۰ متر، علی رضا اسحاقی پرتاب نیزه، علی قربانی پرتاب وزنه، محمد متین بهرام بیگی در ۱۰۰ مانع، ابوالفضل مرسلی در ۱۰۰ متر تشکیل می‌دهند و مربی این تیم محمد رضا باقری است.

