استارت آپ ها درتقویت کسب وکارهای نوین و تجاری شدن ایده ها موثرند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران کلانی در مراسم اختتامیه نخستین رویداد استارت آپی روستایی منطقه یک کشور که سه شنبه شب در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات وخدمات در قلمرو فعالیتهای کسب و کار نو امروز یک ضرورت است و برگزاری رویدادهای استارت آپی می تواند ایده ها را به کاربرد عملی تبدیل کرده و با هدف هم افزایی و ایجاد ارتباط افراد صاحب ایده حرکت رو به جلو را محقق کند.

وی بیان کرد: برگزاری رویدادهای استارت آپی روستایی فرصت ارزشمندی را پدید می آورد تا ایده های خلاقانه وناب در زمینه توسعه روستایی پرورش یافته و با حمایت های آتی به کسب و کارهای نوپا تبدیل شده و تجاری شوند.

کلانی بیان کرد: این کار مهم علاوه بر دمیدن روحی تازه به کالبد اقتصاد روستا موجب تقویت فرهنگ خود اتکایی و باز تولید هویت روستایی هم خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هدف هم افزایی و ایجاد ارتباط بین افراد متخصص و صاحب ایده و حمایت از تبدیل ایده ها به کسب و کار و هموار سازی، بستر سازی و تجاری سازی طرح ها، ستاد کسب و کارهای آینده روستا در سال جاری اقدام به برگزاری شش رویداد شناخت استارت آپی با حضور صاحبان ایده در حوزه روستایی از استانهای مختلف کشور کرده است.

کلانی یادآورشد: شش رویداد استارت آپی در روستاها برنامه ریزی شده که در منطقه یک با حضور ۱۴۵ نفر شامل ۲۸ زن و ۱۱۷ نفر مرد از استانهای قزوین، گیلان، مازندران، اردبیل و زنجان به مدت ۴ روز برگزار شد و افراد ایده های خود را ارائه کردند.

کلانی گفت: ۸۹ ایده در این استارت آپ طرح شد که در کشاورزی ۲۵ طرح، گردشگری ۲۰ طرح، خدمات هشت طرح، فنآوری اطلاعات ۸ طرح، صنایع دستی ۶ طرح، صنایع تبدیلی ۶ طرح و محیط زیست ۶ طرح، شیللات ۴ طرح، بازاریابی و فروش ۳ طرح و دامپروری سه ایده ارائه شد.

وی بیان کرد: پس از طرح ایده ها در یک زمان ۴ ساعته تعداد ۱۵ ایده به انتخاب هیئت داوران ۱۵ ایده در محورهای مختلف انتخاب شد و پس از تشکیل تیم های ۱۵ گانه و حضور در کارگاههای تیم سرانجام ایده های برتر انتخاب شدند.

کلانی تصریح کرد: ستاد کسب و کار روستا امکان ثبت ایده ها را ممکن کرده است و با کمک رسانه ها و پارک علم و فنآوری توانستیم این رویداد را بخوبی برگزار کنیم.

مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در این استارت آپ گفت: کسی که به آینده می نگرد روبه پیشرفت است و امروز باید بپذیریم که با مدلهای قدیمی نمی توان جلو رفت و با حاکمیت اینترنت در جامعه نباید در روشهای سنتی بمانیم بلکه باید آینده را ببینیم.

وی اضافه کرد: در عصر کنونی از یک ایده میلیاردها دلار در تجارت سود می برند و اگر امروز مدلی شروع می شود باید کاربردی و استراتژیک باشد تابه نتیجه برسد.

موسی خانی بیان کرد: اگر ایده ای مطلوبیت بالقوه نداشته باشد و قابلیت برتر در آن دیده نشود و نتواند موقعیت برتری خلق کند وقتمان هدر رفته است.

وی گفت: اشتغال آینده کشور از صنایع تامین نمی شود بلکه از استارت آپ ها و پارک های علم و فناوری تامین می شود و امروز شهرهای هوشمند که شکل گرفته محل تامینشان پارک های علم و فناوری و حرکت به سمت اشتغال پایدار است.

رئیس ربوکاپ ملی ایران اظهارداشت: اگر قرار است شهرها توسعه پایدار داشته باشند باید دنبال ایده های نوین باشیم و با تفکر جلو برویم و با استفاده از اندیشه برتر که به یک کشش خلاق منجر شود بتوانیم نیروهای برتر را شناسایی کنیم.

موسی خانی اضافه کرد: اینکه فقط دنبال یک استارت آپ برای ادامه مسیر باشیم هدف غایی نیست و این که امروز ۵۲۰ هزار نفر متقاضی ورود به رشته پزشکی داریم اما حدود ۵ هزار نفر دنبال رشته های فنی هستند نگران کننده است و باید بررسی کارشناسی شود.

وی تصریح کرد: برندهای شاخص جهانی با یک ایده برتر به سودهای هنگفت رسیدند چون دنبال مقصود بنیادین بودند اما ما امروز نیامدیم که ثروت و شهرت کسب کنیم بلکه باید سودمان به بشریت، جامعه و دیگران باشد.

جندقیان معاون امور دهیاریهای کشور هم گفت: برخی افراد تحول آفرین هستند و مدیران خوب تحول را پیش بینی می کنند اما دراین میان برخی بی تفاوت هستند و عده ای تغییر را نمی پسندند.

وی اضافه کرد: دانش محلی برای تحول است اما گاهی دانش خود را منتقل نکرده ایم لذا نباید انتظار تحول داشته باشیم.

در ادامه از ۵ ایده برتر تجلیل شد.