همکاری حجت اشرف زاده با گروه شیلر

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستوفر فون دیلن سرپرست گروه آلمانی شیلر که آذرماه سال گذشته برای نخستین بار در تهران روی صحنه رفت چندی قبل با شنیدن صدای حجت اشرف زاده در زمان حضورش در ایران تصمیم به همکاری با این خواننده گرفت. به همین دلیل پس از اتمام تور کنسرت‌هایش در اروپا، مجددا به ایران سفر کرد تا همکاری‌اش با این آوازخوان ایرانی را در یکی از قطعات جدیدترین آلبوم گروهش در استودیوی «شهر صدای پارسیان» به مدیریت آیدین الفت رقم بزند.

فون دیلن به همراه حجت اشرف زاده خواننده موسیقی پاپ و سنتی ایران، روز گذشته به ضبط آهنگی برای جدیدترین آلبوم گروه شیلر پرداخت تا تازه‌ترین اثر این گروه مطرح بین‌المللی با آواز ایرانی همراه باشد این در حالی است که ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه نیز جلسه پرسش و پاسخی در این مجموعه با حضور فون دیلن در مجموعه «شهر صدای پارسیان» برگزار می شود.

مصطفی کبیری تهیه‌کننده کنسرت تهران درباره این همکاری گفت: تیم برگزاری کنسرت‌های گروه شیلر در تهران، نگاه صرفا بیزینسی به برگزاری اجراهای خارجی در ایران نداشته است و ما از ابتدا قصد داشتیم علاوه بر برگزاری کنسرت‌هایی با استانداردهای بین‌المللی در تهران، با معرفی موسیقی ایران به هنرمندان مطرح بین‌المللی فضایی را برای همکاری و تعامل در این عرصه ایجاد کنیم و همچنین بتوانیم موسیقی ایران را از طریق چنین همکاری‌هایی به مردم دنیا در فضایی گسترده‌تر معرفی کنیم.

وی ادامه داد: اکنون این همکاری موجب می‌شود تا بسیاری از مردم دنیا با آواز ایرانی آشنا شوند و امیدوارم این همکاری‌ها دوطرفه و ادامه‌دار باشد. ما تا امروز شاهد همکاری‌های هنرمندان ایرانی برای ضبط آلبوم شخصی‌شان با برخی هنرمندان بین‌المللی بودیم اما این همکاری برای آلبوم گروه مطرح بین‌المللی است و همین امر باعث می‌شود که موسیقی ایران و هنرمندان ایرانی به دنیا معرفی شوند.

همکاری حجت اشرف زاده و گروه آلمانی شیلر در تلفیق موسیقی الکترونیک و آواز ایرانی قرار است در سطح بین‌المللی به انتشار برسد.