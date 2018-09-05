دو بانوی قزوینی در رقابت های بسکتبال آسیایی به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آقازادگان قزوینی و مژگان خدادادی دو بانوی قزوینی در ترکیب تیم های ملی بسکتبال سه نفره جوانان و بزرگسالان راهی مسابقات آسیایی ۳ نفره می شوند.

رقابت‌های رده سنی جوانان پانزدهم تا هجدهم شهریور به میزبانی مالزی برگزار می شود و تیم ملی بسکتبال بزرگسالان هم ۱۶ تا ۱۸ شهریور در قزاقستان با حریفان مصاف می کنند.



ناکامی تیرانداز قزوینی در کسب نشان بازی های جهانی



ابراهیم برخوداری تیرانداز ملی پوش قزوینی در رقابتهای تیراندازی قهرمانی جهان در رشته تپانچه ۵۰ متر مردان، در بخش انفرادی با ۵۴۹ امتیاز در مکان بیست و پنجم ایستاد.

برخورداری در رقابت های بخش تیمی در ترکیب تیم کشورمان با ۱۶۳۶ امتیاز در جایگاه هفتم ایستاد.

پنجاه و دومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و رقابتهای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو از ۱۰ تا ۲۴ شهریورماه با حضور ۱۸۰۴ ورزشکار از ۹۰ کشور جهان در شهر چانگون کره جنوبی برگزار می شود.

سنگنورد قزوینی قهرمان رقابت های قهرمانی کشور شد

در هجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور، در رشته سرطناب، علیرضا پیله فروش ها در رده جوانان قهرمان شد.

این مسابقات طی ۲ روز در ۲ رشته سرطناب و بولدر با شرکت ۹۰ ورزشکار در مازندران برگزار می شد.

والیبالیست قزوینی در لیست مسابقات قهرمانی جهان

مهدی مرندی لیبروی قزوینی در ترکیب تیم ملی والیبال در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کند.

ملی پوشان امروز راهی اسلوونی می شوند تا در تورنمنت بین المللی این کشور شرکت کنند.

این تورنمنت با حضور تیم های ایران، کانادا، آمریکا و اسلوونی برگزار می شود.

تیم ملی والیبال همچنین رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۱۸ را در پیش دارد که از ۱۸ شهریور آغاز خواهد شد و تیم ملی در اولین دیدار خود به مصاف پورتوریکو خواهد رفت.



‌بانوی تاکستانی به اردوی تیم ملی فوتبال بزرگسالان فراخوانده شد

بهناز طاهرخانی از تاکستان به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بزرگسالان دعوت شد.

این اردو از امروز در مرکز فوتبال تهران آغاز و تا ۱۷ شهریور ادامه دارد.