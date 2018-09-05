حجتالاسلام محمدعلی سلم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: هشت هزار جلد کتاب در ۷۰۰ نقطه از کتابخانههای مساجد و شبستانهای خراسان جنوبی توزیع شد.
وی با بیان اینکه این کتابها با موضوعات مذهبی و کودکانه در کتابخانهها توزیع شده است، افزود: افزایش سطح آگاهی عموم جامعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی از اهداف این امر است.
حجتالاسلام سلم آبادی مطالعه را راهی مناسب برای تقویت روحیه دینی کودکان و نوجوانان دانست و افزود: گاهی والدین به دلیل ناآگاهی و درک نادرستی که از مسائل دینی و مذهبی دارند، نمیتوانند راهنمای خوبی برای کودکان و نوجوانان باشد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: مطالعه کتابهای دینی و اسلامی به افراد کمک میکند تا به درک صحیحی از این مسائل دست یابند و به رشد و شکوفایی برسند.
وی با بیان اینکه مطالعه صحیح، زمینهساز تفکر و خلاقیت کودکان و نوجوانان است، افزود: خواندن کتابها، مطالب و مضامین مختلف موجب شکلگیری ارزشهای گوناگون در ذهن افراد میشود.
حجتالاسلام سلم آبادی با بیان اینکه مساجد محل حضور اقشار مختلف جامعه است، اظهار کرد: باید در راستای غنیسازی کتب موجود در این مکانهای مقدس تلاش شود.
وی با بیان اینکه کتاب مایه آرامش روحی انسان است، گفت: کتاب همدمی است که اندوه را میزداید و مطالعه کننده را از تنهایی رهایی میدهد.
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