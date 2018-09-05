خرید تضمینی ۶۴۰ هزار تن گندم از مزارع کرمانشاه

مظفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برداشت ۶۴۰ هزار تن گندم از سطح مزارع استان کرمانشاه تا روز گذشته خبر داد و اظهار داشت: برداشت گندم از سطح مزارع استان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه میزان خرید گندم امسال نسبت به سال گذشته تقریبا برابر سال قبل بود، افزود: با توجه به کمبود بارندگی ها در سال گذشته تا اواخر فروردین سال جاری که وضعیت بارندگی ها بهتر شد حتی پیش بینی کمتر از ۶۰۰ هزار تن را داشتیم.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ گفت: در شهرستان های سردسیری تا ۱۵ مهرماه سال جاری خرید گندم را ادامه خواهیم داد.

وی بیان داشت: پیش بینی ما این که خرید تضمینی گندم در استان به سطح ۶۵۰ هزار تن برسد که برابر خرید انجام شده سال گذشته است.

رحیمی از پرداخت ۵۳ درصدی مطالبات گندمکاران استان خبر داد و تصریح کرد: به احتمال زیاد تا پایان شهریورماه کل مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود.