زخمی شدن ۲۵ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی در مرز غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی فلسطینیانی را که در چارچوب فعالیت‌های مربوط به تظاهرات بزرگ بازگشت در نزدیکی گذرگاه بیت حانون «ایرز» در شمال نوارغزه تجمع کرده بودند، هدف تیراندازی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، این تجمع همچنین در محکومیت قطع کمک مالی آمریکا به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا برگزار شده بود.

«اشرف قدرت» سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوارغزه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سمت فلسطینیان، ۲۵ نفر زخمی شدند.