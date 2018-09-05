به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجلیل عندلیبی آهنگساز موسیقی ایرانی در دور تازه ای از فعالیت های هنری خود ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه همزمان از سه آلبوم «صبوحی زدگان»، «تنگ شکر (ساز کن)» و «با قدسیان ۴ (با عاشقان فرد اعظم)» در موسسه مکتب تهران رونمایی می کند. در این برنامه رضا مهدوی نوازنده سنتور و منتقد موسیقی در کنار حسین علیشاپور خواننده موسیقی ایرانی درباره این سه اثر سخنرانی می کنند.

صبوحی زدگان؛ مشتی از خروارها ملودی

در توضیح آلبوم «صبوحی زدگان» آمده است: «صبوحی زدگان» مشتی است از خروارها ملودی در ذهن محمدجلیل عندلیبی. چینش قطعات آلبوم، روایتی دراماتیک از این نغمه پردازی را پیش روی مخاطبانش قرار می دهد. اشراف کامل مولف به ردیف موسیقی ایرانی از یک سو و دانش و تجربه ره یافته به حافظه شنیداری خالق این آثار از سوی دیگر، زمینه نوپردازی های «صبوحی زدگان» را همچون دیگر آثار عندلیبی فراهم کرده است.

رسول شریفی خواننده این اثر متولد ۱۳۵۲ در شهر رفسنجان است. شریفی در محضر زنده یاد ایرج بسطامی مکتب تهران را فرا گرفت اما علاقه شخصی او را به سمت مکتب اصفهان کشاند. او در ادامه حضور در کلاس های محمدجلیل عندلیبی را آغاز کرد و تلفیق شعر و موسیقی را در محضر او آموخت. تسلط بر تصنیف خوانی از دیگر آموزه هایی است که شریفی در طول یک دهه همراهی با ملودی پرداز خاطره ساز به دست آورده است.

«با قدسیان ۴»؛ آلبومی برای جوانان ایرانی

موسسه «ایران مولانا» همچنین در توضیح «با قدسیان ۴» عنوان کرده است: ساخت و انتشار آلبوم «با قدسیان ۴» ادامه راهی است که ۲ دهه قبل با ساخت و انتشار سه گانه آلبوم های عرفانی- آیینی «با قدسیان» آغاز شد با این تفاوت که این آلبوم با عنوان دوم «با عاشقان فرد اعظم» پس از گذشت ۲ دهه و با تغییر ذائقه موسیقایی علاقه مندان به دلایلی نظیر ورود رسانه های جدید از طریق اینترنت، ماهواره و به طور کلی رسانه های دیجیتال باید از نظر آهنگسازی، ارکستراسیون و فرم و محتوا، مخاطبان اصلی اش را که همان جوانان دوره حاضراند، بیش از پیش با خود همراه می کرد.

علی اسماعیلی متولد ۱۳۵۱ در شهر کبودرآهنگ از استان همدان است. او از ۱۵ سالگی به کلاس درس مهرورز در همدان رفت و موسیقی ردیفی دستگاهی را نزد او آموخت و بعد از آن ردیف های استاد کریمی را به شکل خودآموز فراگرفت. زمینه آشنایی با عندلیبی تقریبا یک دهه قبل برای او فراهم شد تا تصنیف خوانی، نوازندگی سه تار و تکمیل آموزه هایش در زمینه صدا را نزد او، دنبال کند. آلبوم «با قدسیان ۴» (با عاشقان فرد اعظم) حاصل همکاری او با محمدجلیل عندلیبی است.

«تنگ شکر»؛ وفاداری به تصنیف سازی در موسیقی ایرانی

دست اندرکاران تولید آلبوم «تنگ شکر(ساز کن)» هم در توضیح این اثر موسیقایی نوشته اند: عندلیبی وفادار به فرم کلاسیک تصنیف سازی در موسیقی ایرانی کوشیده از فضاهای کمتر آزموده شده موسیقی ایرانی استفاده کند. برخلاف بسیاری از آثاری که در سال های اخیر عنوان نوپردازی را به همراه دارند، آهنگساز در این آلبوم از درون مایه موسیقی اصیل به فضایی نو نظر کرده است.

احمد کامیار خواننده این آلبوم، شهریور ۱۳۴۵ در اصفهان به دنیا آمده است. او در آغاز مسیر، با خواندن آوازها، تمرینات و گوش سپردن به تصانیف بزرگانی چون اکبر گلپایگانی مشق موسیقی را آغاز کرد. این هنرمند از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ در کلاس های علیرضا افتخاری حاضر شد و پس از آن برای تحصیل در رشته دندانپزشکی راهی تهران شد و چندی بعد به اصفهان بازگشت او با توصیه حسین پاکدل با محمدجلیل عندلیبی آشنا شد. «شب آرزو» اولین آلبوم این خواننده موسیقی ایرانی بود که در سال ۸۸ با آهنگسازی همایون یزدانی منتشر شده است.