به گزارش خبرگزاری مهر، شاه اردن درگفتگو با روزنامه "الشرق الاوسط" چاپ لندن گفت : دوست داریم که رابطه متوازن و مثبتی را بین عراق و ایران و بین کشورهای عربی و ایران شاهد باشیم.

وی افزود: اما با این حال، معتقدیم که ایران باید از تلاش برای برهم زدن ثبات در فلسطین، لبنان، عراق یا هر بخش دیگری از منطقه خودداری کند تا زمینه برای حرکت ما به سمت ایجاد این روابط فراهم شود.

شاه اردن گفت: ایران از همسایگان قدرتمند عراق است و اهرمهایی در آنجا دارد، اما امیدواریم که اهرم های سازنده ای باشد زیرا اگر فتنه طائفه ای درعراق ادامه یابد خشک و تر با هم خواهند سوخت و همه کشورهای منطقه با خود خواهند برد.

وی افزود: اوضاع عراق بسیار پیچیده و خطرناک است و ازمشاهده ادامه یافتن خشونت ها و تلاش های مغرضانه برای ایجاد درگیری و شکاف طائفه ای درعراق یا خارج از آن بسیار اندوهگین هستیم.

عبدالله دوم گفت : امیدواریم که تلاش های همه کشورهای همسایه عراق ازجمله ایران در مسیر کمک به عراق برای برون رفت از درد و رنج و بحران کنونی خود و جلوگیری از وقوع جنگ داخلی فراگیر در این کشور باشد، زیرا تبعات و پیامدهای این جنگی از محدوده عراق فراتر رفته و برهمه منطقه اثر خواهد گذاشت و التهاب آن را افزایش خواهد داد.

شاه اردن شیعیان و اهل سنت عراق را به تقویت مشترکات و از بین بردن اختلافات دربین خود و نیز فرصت ندادن به هرگونه مداخله خارجی در امور خود و رد هرگونه دیکته خارجی از برخی کشورها که می خواهند این منطقه به صحنه اجرای دسیسه های آنها علیه منافع ملت ها وامنیت وثبات آنها باشد، فراخواند.

وی افزود: همانطورکه می دانید شیعیان و اهل سنت دیر زمانی است که با توافق و انسجام در شماری از کشورهای منطقه خاورمیانه زندگی می کنند و امیدواریم که این همزیستی امروز نیز ادامه یابد.

شاه اردن دربخش دیگری ازسخنان خود بار دیگر مسئله فلسطین را ریشه درگیری درمنطقه دانست وخواستار ایجاد راه حلی برای آن پیش ازپایان سال جاری میلادی به منظورجلوگیری از بروزمصیبت های جدید آنگونه که در لبنان اتفاق افتاد، شد.

عبدالله دوم گفت: بازی بعد ازجنگ لبنان تغییر کرده است و بازیگران نیز تغییر کرده اند و همگان و درصدر آنها اسرائیل باید درک کنند که اگر به راه حلی برای مسئله فلسطین در سال جاری دست نیابیم، همگان بهای آن را خواهند پرداخت.

وی تاکید کرد: اسرائیل باید درک کند که راه حل عادلانه مسئله فلسطین باید تضمین کننده بازگشت حقوق مشروع فلسطینی ها بوده و درپایان کار به تشکیل دولت مستقل فلسطینی برخوردار ازحاکمیت کامل در سرزمین فلسطین منجر شود که درکنار اسرائیل درصلح و امنیت زندگی کند زیرا درغیر این صورت، منطقه شاهد مصیب های جدیدی همانند آنچه در لبنان روی داد، خواهد بود.