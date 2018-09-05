به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه «همدان ۲۰۱۸» یک رویداد ادامه دار است، گفت: «همدان ۲۰۱۸» رویدادی است که از این پس متولیان امور در حوزه گردشگری در استان همدان با برنامه ریزی برای معرفی بیشتر ظرفیت ها، قدم بر می دارند.

معاون عمرانی استاندار همدان باتاکید براینکه «همدان ۲۰۱۸» نقطه آغاز تبدیل استان همدان به قطب مهم فرهنگی و گردشگری داخلی و خارجی خواهد بود، گفت: «همدان ۲۰۱۸» نقطه آغاز بهره بردن از فرصت هاست و نگاه آسیا به همدان از این پس تغییر خواهد کرد

محمود رضا عراقی عنوان کرد: در کنار تمامی دستگاه‌های اجرایی، عموم شهروندان استان همدان باید برای جذب گردشگران داخلی و خارجی به استان تلاش کنندچراکه حضور هرچه بیشتر گردشگران خارجی در استان، مزایای بسیاری همچون شکوفایی و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

وی بابیان اینکه اینکه باید به راهی که در پیش گرفته بودیم برای بهبود شرایط موجود در حوزه گردشگری ادامه دهیم، گفت: بسیاری از بدیهی‌ترین اقدامات لازم برای میزبانی از گردشگران در سال ۲۰۱۸ همچون ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، آموزش برخورد مناسب با گردشگران و ساماندهی سرویس‌های بهداشتی هنوز می‌تواند ادامه داشته باشد.

وی بابیان اینکه مسئولیت ها سنگین تر شده اند و دستگاه های مسئول باید نسبت به تحقق اهداف استان و کشور در سال ۲۰۱۸ بیش از پیش تلاش کنند، گفت: افزایش تبلیغات برای رویداد عظیم «همدان ۲۰۱۸» باید به یک اولویت در حوزه گردشگری استان تبدیل و هماهنگی‌های لازم با آژانس‌های گردشگری و مسافری برای جذب گردشگران خارجی انجام شود.

عراقی بر برگزاری دوره های آموزش رفتاری برای اقشار مختلف در راستای رویداد «همدان ۲۰۱۸» و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت تبلیغی و اطلاع رسانی رسانه های استانی و ملی برای انعکاس هرچه بیشتر برنامه های این رویداد تاکید کرد و گفت: گردشگری آسیا در سال ۲۰۱۸ به شهر همدان طور دیگری نگاه خواهد کرد.

وی گفت: همدان باید به مقصد گردشگری آسیا تبدیل شود و رویداد «همدان ۲۰۱۸» نقطه آغاز بهره بردن از فرصت هاست.