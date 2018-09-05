به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مرکز مطالعات قدس در جدیدترین گزارش خود در خصوص شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین از روند رو به رشد این شهرک سازی خبر داد.

بر این اساس، طبق گزارش مرکز مذکور، شهرک سازی ها در اراضی اشغالی توسط رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته روند صعودی داشته است.

این مرکز اعلام کرده است که صهیونیستها طی یک ماه گذشته ۱۸ خانه فلسطینیان را تخریب و اخطاریه تخریب ۱۶ مورد دیگر را صادر کرده اند.

طبق اعلام این مرکز، واحدهای تجاری متعلق به فلسطینیان نیز طی یک ماه گذشته به صورت گسترده تخریب شده اند.