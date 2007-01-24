قلعه نویی ناظر بود،مرفاوی تمرین داد/ منصوریان و ابراهیمی خارج از لیست

به گزارش خبرنگارمهر، دراین تمرین که با حضور امیرقلعه نویی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال برگزار شد، بازیکنان از ساعت 15 زیر نظر صمد مرفاوی تمرینات آماده سازی را برگزار کردند.

رضا حسن زاده به علت حضور دانشگاه و علیرضا منصوریان به دلیل مصدومیت در این تمرین حضور نداشتند. ضمن اینکه قلعه نویی هم تنها به تماشای عملکرد بازیکنان پرداخت و تمام امور اجرایی توسط مرفاوی انجام شد.

باقر احمدی هافبک استقلال هم به علت مصدومیت با اجازه کادر پزشکی در تمرینات گروهی شرکت نکرد و تنها به دویدن آرام دور زمین پرداخت.

این تمرین با گرم کردن بازیکنان آغاز شد و پس از آن نفرات تیم تمرین آقا وسط را برگزار کردند. بازی درون تیمی در نیمی از زمین بدون حضور طالبلو و رحمتی هم آخرین برنامه تمرینی آبی پوشان بود که در آن گلهای زیادی بین دو تیم رد و بدل شد.

این تمرین ساعت 17 به پایان رسید ولی 10 دقیقه قبل از اتمام تمرین امیر قلعه نویی محل برگزاری برنامه آماده سازی این تیم را ترک کرد.

ضمن اینکه طبق اخبار واصله خروج نام علیرضا منصوریان، باقر احمدی و مرتضی ابراهیمی از لیست 18 نفره استقلال برای دیدار با ذوب آهن قطعی به نظر می رسد.

همچنین تیم استقلال برای برگزاری اولین دیدار خود در نیم فصل دوم ششمین دوره لیگ برتر مقابل ذوب آهن ساعت 18 فردا تهران را به مقصد اصفهان ترک خواهد کرد.