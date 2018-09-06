۱۱۰۰ کیلوگرم جگر منجمد مرغ فاقد کیفیت کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان علی بابائیان اظهار داشت: با هوشیاری مسئول فنی یکی از کارخانه های بسته بندی و قطعه بندی و بازدید کارشناسان این شبکه از توزیع بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم جگر مرغ بدون کیفیت که از لحاظ بسته بندی و شکل ظاهری فاقد کیفیت مطلوب بود جلوگیری بعمل آمد.

وی از شهروندان سقزی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در اماکن عرضه و نگهداری فرآورده های خام دام و طیور مراتب را از طریق سامانه پیغامگیر ۱۵۱۲ و یا با تلفن ۰۸۷۳۶۲۲۲۶۰۵ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت با متخلفین برخورد قانونی به عمل آید.