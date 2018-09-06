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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

رئیس شبکه دامپزشکی سقز:

۱۱۰۰ کیلوگرم جگر منجمد مرغ فاقد کیفیت کشف و ضبط شد

۱۱۰۰ کیلوگرم جگر منجمد مرغ فاقد کیفیت کشف و ضبط شد

سقز - رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز از کشف و ضبط مقدار ۱۱۰۰ کیلوگرم جگر منجمد مرغ فاقد کیفیت طی بازرسی ناظران این شبکه در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان علی بابائیان اظهار داشت: با هوشیاری مسئول فنی یکی از کارخانه های بسته بندی و قطعه بندی و بازدید کارشناسان این شبکه از توزیع بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم جگر مرغ  بدون کیفیت که از لحاظ  بسته بندی و شکل ظاهری فاقد کیفیت مطلوب بود جلوگیری بعمل آمد.

وی از شهروندان سقزی درخواست کرد در صورت مشاهده  هرگونه تخلف بهداشتی در اماکن عرضه و نگهداری فرآورده های خام دام و طیور مراتب را از طریق سامانه پیغامگیر ۱۵۱۲ و یا با تلفن ۰۸۷۳۶۲۲۲۶۰۵ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت با متخلفین برخورد قانونی به عمل آید.

کد مطلب 4394631

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