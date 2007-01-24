حمایت عربستان از پیشنهاد ایران برای برگزاری اجلاس کشورهای همجوار عراق در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مکالمه تلفنی طرفین بر ضرورت ادامه رایزنی ها و مشورت ها برای مساعدت به مردم لبنان به منظور نیل به راه حل مرضی الطرفین در ارتباط با بحران فعلی لبنان تاکید کردند.

در این مکالمه تلفنی وزرای خارجه دو کشور ضمن ابراز نگرانی از شرایط کنونی عراق بر ضرورت همکاری های هر چه بیشتر کشورهای منطقه بویژه همسایگان در کمک به دولت عراق برای برقراری ثبات وامنیت در آن کشور تاکید داشتند.

سعود الفیصل ضمن تقدیر از پیشنهاد وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر برگزاری اجلاس کشورهای همجوار عراق در بغداد اظهار داشت: با پیگیری وزیر امور خارجه عراق و رایزنی های بیشتر این اجلاس می تواند هر چه سریعتر برگزار گردد.

همچنین وزرای امور خارجه دو کشور ضمن اشاره به روند مثبت روابط جاری بین دو کشور بر تعمیق روابط علائق و مناسبات فی ما بین دو کشور بزرگ تاکید داشته و خواستار ادامه رایزنی فی ما بین گردیدند.