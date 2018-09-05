۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

فرماندار جویبار:

۲۴۷ شرکت تعاونی در جویبار فعال است

جویبار - فرماندار جویبار با اشاره به نقش بارز تعاونی ها در ارائه خدمات مستقیم به مردم از فعالیت ۲۴۷ تعاونی فعال در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رجبعلی وهابی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر شهرستان جویبار با  اعلام اینکه تعاونی هااز بعد اقتصادی همواره باید عدالت را سرلوحه کار خود قراردهند، افزود: اعضای شرکت های تعاونی باید در اصول کاری خود همکاری را جایگزین رقابت کنند.

وی بیان کرد: امید است در آینده نزدیک با نقش موثر تعاونی ها گام های خوبی در حوزه اشتغال و تولید داخلی برداریم زیرا تعاونی ها همواره در خدمت جامعه بوده و بعد انقلاب شرکت های تعاونی در زمینه ایجاد اشتغال گام های موثری برداشتند.

رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جویبار با بیان اینکه ۲۴۷ تعاونی فعال در سطح شهرستان‌ فعالیت دارند ، گفت: ۱۰۶ تعاونی غیرفعال و ۹ شرکت تعاونی در جویبار امحاء شده است .

ابوالقاسم ابراهیمی بیان کرد: شهرستان جویباراز لحاظ صنعتی یک استراتژیک در سطح استان بوده و درآینده نزدیک نیزدارای برندی از این حیث در کشور و استان خواهد بود.

در پایان برخی از شرکتهای تعاونی از مشکلات و دغدغه های پیش روی تولیدات خود بیان کردند و از برخی از تعاونی های فعال شهرستان نیز تجلیل بعمل آمد.

