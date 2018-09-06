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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۴

طی روز گذشته؛

مصرف برق کشور ۴۷ هزار مگاوات گزارش شد

مصرف برق کشور ۴۷ هزار مگاوات گزارش شد

اوج مصرف برق کشور روز گذشته ۴۷ هزار و ۹۱ مگاوات گزارش شد که نسبت به سال گذشته در همین زمان بیش از ۲ هزار مگاوات کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو ، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با کاهش نسبی دما در اکثر نقاط کشور، اوج مصرف برق در روز سه شنبه (سیزدهم شهریورماه)، ۴۷ هزار و ۹۱ مگاوات گزارش شد که در سال گذشته در همین زمان ۴۹ هزار و ۱۵۶ مگاوات بود.

همچنین میزان مصرف برق صنایع دیروز چهار هزار و ۳۹۲ مگاوات بود که در مقایسه با روز دوشنبه حدود ۱۴۰ مگاوات افزایش داشته است.

تولید روزانه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شامل نیروگاه‌های برق‌آبی، بادی و خورشیدی برای روز گذشته چهار هزار و ۶۹۹ مگاوات بوده است.

کد مطلب 4394658

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