  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

رییس کل بیمه مرکزی؛

ارز دیجیتال بهره‌وری صنعت بیمه را افزایش می‌دهد

ارز دیجیتال بهره‌وری صنعت بیمه را افزایش می‌دهد

رییس کل بیمه مرکزی گفت: ورود فن آوری نوین در صنعت بیمه، یک نیاز جدی است و هرگونه مقاومت در این خصوص به زیان این صنعت تمام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در دیدار با معاونان و مدیران کل بیمه مرکزی با اعلام این مطلب افزود: تجمیع اطلاعات و تکمیل زیرساخت های شبکه ای در صنعت بیمه و دسترسی شرکت های بیمه به تحلیل اطلاعات، شرایط «برد - برد» را برای بیمه گران و بیمه گذاران ایجاد خواهد کرد.

رییس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه برای دستیابی به شبکه گسترده دیجیتالی و استفاده از فن آوری های نوین، تصریح کرد: بهره گیری از ارز دیجیتالی کشور ما را یک گام دیگر به بهره وری مناسب نزدیک می کند و باید از این فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

رییس شورای عالی بیمه با تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه به لزوم تقویت بخش نظارتی اشاره کرد و گفت: نظارت باید توأم با احترام و اعتماد باشد و همکاران من در امور نظارتی باید حرمت فعالان صنعت بیمه را در نظر داشته باشند.

وی در پایان بر ضرورت پاسخگویی به نیازهای بیمه گذاران تاکید کرد و از مدیران نهاد ناظر خواست تا با انرژیِ مضاعف و تلاش بیشتر مشکلات صنعت بیمه را برطرف کنند.

کد خبر 4394668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها