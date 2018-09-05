به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در دیدار با معاونان و مدیران کل بیمه مرکزی با اعلام این مطلب افزود: تجمیع اطلاعات و تکمیل زیرساخت های شبکه ای در صنعت بیمه و دسترسی شرکت های بیمه به تحلیل اطلاعات، شرایط «برد - برد» را برای بیمه گران و بیمه گذاران ایجاد خواهد کرد.

رییس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه برای دستیابی به شبکه گسترده دیجیتالی و استفاده از فن آوری های نوین، تصریح کرد: بهره گیری از ارز دیجیتالی کشور ما را یک گام دیگر به بهره وری مناسب نزدیک می کند و باید از این فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

رییس شورای عالی بیمه با تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه به لزوم تقویت بخش نظارتی اشاره کرد و گفت: نظارت باید توأم با احترام و اعتماد باشد و همکاران من در امور نظارتی باید حرمت فعالان صنعت بیمه را در نظر داشته باشند.

وی در پایان بر ضرورت پاسخگویی به نیازهای بیمه گذاران تاکید کرد و از مدیران نهاد ناظر خواست تا با انرژیِ مضاعف و تلاش بیشتر مشکلات صنعت بیمه را برطرف کنند.