به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که صبح امروز در ادامه نشست های تخصصی با کارشناسان حوزه های مختلف با حضور برخی مدیران رسانه ملی برگزار شد، جامعه شناسان و اساتید علوم اجتماعی با نقد و بررسی برنامه ها و جهت گیری های رسانه ملی در ابعاد مختلف بر تاثیر متقابل و افزایش تعامل این رسانه با محافل دانشگاهی و پژوهشی تاکید کردند.

به کارگیری ظرفیت رسانه ملی برای ترغیب مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور به سمت تولید علم و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی و متقابلاً افزایش سهم دیدگاههای پژوهشی و کارشناسی در تعیین سیاست ها و برنامه سازی های رسانه ملی نیز از جمله مباحثی بود که کارشناسان امور اجتماعی خواستار آن شدند.

صاحب نظران حاضر در این نشست همچنین تغییر در برخی رویکردها و تنوع بخشی به برنامه های صدا و سیما را در راستای اعتمادسازی بیشتر رسانه مثبت ارزیابی و بر نقش آن در استحکام فرهنگ و هویت ملی تاکید کردند. استفاده بهینه از ظرفیت های فرهنگی قومیت های مختلف برای تقویت هویت و فرهنگ ملی و برنامه ریزی منسجم برای کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی و نگاه یکپارچه به حوزه های فرهنگ، سیاست و جامعه مبتنی بر تاثیرات متقابل این سه حوزه از دیگر دیدگاههای کارشناسی مطرح شده در نشست سه ساعته استادان علوم اجتماعی با رئیس سازمان صدا و سیما بود.

منطبق نبودن فضای ارائه شده در برخی مجموعه های تلویزیونی با امکانات فضای عمومی جامعه، نادیده گرفته شدن برخی ارزش های فرهنگی و اخلاقی، سطحی نگری و کم توجهی به رفع مشکلات فرهنگی و افراط در پخش آگهی های بازرگانی نیز از جمله انتقادات کارشناسان علوم اجتماعی به رسانه ملی بود.

رئیس رسانه ملی نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به تاثیرات مثبت نشست های تخصصی با کارشناسان حوزه های مختلف بر ادامه این رویکرد در رسانه ملی و افزایش تعامل این رسانه با نهادهای پژوهشی و دانشگاهی تاکید و خاطرنشان کرد: "شناخت دقیق از جامعه و نحوه ارتباط با آن و تاثیرگذاری بر اقشار مختلف از حوزه های مشترک مورد توجه در علوم اجتماعی و رسانه است."

مهندس عزت الله ضرغامی هدف از برگزاری چنین نشست هایی را کارآمدتر کردن رسانه ملی عنوان و تصریح کرد: "این رسانه تلاش می کند با تعامل و همکاری صاحب نظران در عرصه های مختلف به جایگاه شایسته خود نزدیک شود."

رئیس سازمان صدا و سیما همچنین با استقبال از دیدگاه های مطرح شده بر تسهیل ارتباط رسانه ملی با حوزه های کارشناسی و پژوهشی و ارائه امکانات لازم به پژوهشگران اجتماعی تاکید و خاطرنشان کرد: "پژوهشگران اجتماعی می توانند صدا و سیما را در یافتن راهکارهای مناسب برای ورود به عرصه های جدید و اصلاح نقاط ضعف موجود یاری دهند."

وی با اشاره به پخس نشست های تخصصی با اقشار و کارشناسان حوزه های مختلف گفت: "نظرات کارشناسی ارائه شده در این نشست ها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و در ارتقاء فرهنگ و دانش عمومی نیز موثر بوده است."