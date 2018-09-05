اعزام گروه های جهادی پردیس به مناطق محروم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الله قنبری در جمع خبرنگاران از آغاز اعزام گروه های جهادی پردیس به مناطق محروم در قالب رزمایش سپاهیان محمد رسول الله ۲ این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: هدف از این رزمایش امید بخشی به مردم، مایوس ساختن دشمن و کمک به دستگاه هایی است که نیاز به کمک بسیج دارند و آماده سازی گروه های جهادی برای کمک به محرومان و مستمندان در قالب این رزمایش انجام می شود.

قنبری افزود: این گروه های جهادی در قالب گروه های برادران و خواهران شهرستان در ۳ عرصه فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، آبادانی و سلامت طی اردوهای یک، ۳ و ۷ روزه مشغول به خدمت می شوند.

وی در اداکه بیان داشت: اقداماتی همچون کمک به تامین بسته معیشتی برای خانواده های نیازمند، توزیع اقلام کمک آموزشی و فرهنگی میان نیازمندان و برگزاری کلاسهای آموزشی، فرهنگی، معرفتی و ... در عرصه فرهنگی اجتماعی انجام می شود.

فرمانده سپاه ناحیه پردیس ترمیم و باز سازی منازل محرومین، رنگ آمیزی و زیبا سازی مدارس، ترمیم و بازسازی مکانهای عام المنفعه و ... از اقدامات گروههای عمرانی و آبادانی دانست و گفت:

هماهنگی جهت حضور تیم پزشکی برای ارائه خدمات رایگان، برگزاری کلاس های مشاوره روانشناسی و آموزشی بهداشت و کمک به بهبود وضعیت عمومی در عرصه سلامت نیز انجام می شود.

بر اساس این گزارش این رزمایش تا ۲۹ شهریور ماه با اعزام گروه های جهادی در سطح شهرستان پردیس انجام خواهد شد.