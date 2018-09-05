دستگاه های استان تهران ملزم به ارائه برنامه در هفته فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان تهران گفت: این امر خیلی مهم است، که فرمانداران ومدیران شهرستان ها به برگزاری هفته فرهنگی با بیشترین میزان اثرگذاری در جامعه را در برنامه کاری خود قرار دهند، این برنامه های فرهنگی در شهرستان های استان تهران نباید تنها به برنامه های فرهنگ و ارشاد محدود شود.

وی با تاکید بر اقدام و همه دستگاه ها در جهت هرچه پربارتر برگزار شدن هفته فرهنگی به میدان بیایند، مدیران و فرمانداران در هفته فرهنگی باید جنب و جوش فرهنگی در جامعه ایجاد کرده و همه روزهای این هفته از صبح تا شب برنامه فرهنگی اجرا شود.

استاندار تهران خواستار فعالیت معاونت اجتماعی دستگاه قضایی در برنامه های هفته فرهنگی شد و گفت: برای ترویج اقدامات وبرنامه های فرهنگی باید وارد شد حتی اگر با نقدهایی همراه باشد، همه دستگاه ها ملزم به ارائه برنامه های فرهنگی در هفته فرهنگی هستند.

مقیمی اضافه کرد: هفته فرهنگی فرصت خوبی برای تشریح ارزش های فرهنگی و اسلامی در مدیریت مصرف،فرهنگ ترافیک،کشاورزی ومراودات اجتماعی است که بانوان و مادران در خانواده و دانش آموزان در مدارس مخاطب مهمی در این بخش هستند تا آموزش هادر جامعه نهادینه شود.

وی گفت: برگزاری هفته فرهنگی فرصتی مغتنم برای به تصویرکشیدن ظرفیت های فرهنگی، گردشگری، علمی، کشاورزی، صنعتی و پژوهشی شهرستان ها است و باید با اجرای برنامه های مناسب از فرصت این هفته بیش از پیش استفاده کرد.

بر اساس این گزارش جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان تهران به ریاست محمد حسین مقیمی، استاندار تهران و با حضور شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و مدیران عضو کارگروه،با دو موضوع نحوه اجرا و بررسی روند اجرای برنامه های هفته فرهنگی درشهرستان های استان و موضوع ارائه گزارشی کارشناسی از وضعیت خشونت در جامعه و ریشه های رشد خشم و راهکارهای کاهش نا امیدی برگزار شد.