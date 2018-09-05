صدور معافیت تحصیلی به دانشگاه ها واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف حمیدزاده امروز در گردهمایی معاونان دانشجویی که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: نظام وظیفه با ۵۲ سازمان و ارگان همکاری دارد که براساس این همکاری قانون مربوط به نظام وظیفه در کشور اجرا می شود.

وی افزود: در حوزه مشمولیت، قانون ها تغییرات زیادی پیدا کرده اند اما قوانین مربوط به حوزه تحصیلی، معافیت و دانشگاه ها در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شده است. اشکالات زیادی در آن قانون وجود داشت اما سعی شد دستورالعمل جامع تدوین و به کل کشور ابلاغ شود.

حمیدزاده تصریح کرد: اشکالات زیادی در حوزه قانون دانشجویان مشمول وجود دارد به همین دلیل سازمان مرکز عملیاتی سازمان نظام وظیفه هر روز مملو از دانشجویانی است که مشکلات زیادی در این حوزه دارند. بسیاری از این مسائل قابل حل است و دانشگاه ها باید پیگیر این مسائل باشند.

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی خاطرنشان کرد: در قانون سقف سنوات مجاز تحصیلی مشخص شده است اما دانشجویان به این قانون اهمیتی نمی دهند و به همین دلیل دچار مشکل می شوند. در قانون می گوییم که دانشگاه ها موظف هستند فراغت از تحصیل، غیبت و معافیت را به موقع به نظام وظیفه ابلاغ کنند و باید در طرح و برنامه ریزی نظارتی شان چارتی نوشته شود که این اقدامات را به موقع بتوانند به نظام وظیفه اعلام کنند.

وی افزود: صدور معافیت دانشجویی را به زودی به دانشگاه ها واگذار می کنیم. خروج از کشور دانشجویان نیز به صورت اینترنتی شده به خصوص برای سفرهای زیارتی که این کار از دفاتر پلیس + ۱۰ حذف خواهد شد و تمام اقدامات به صورت اینترنتی انجام می شود.

سرهنگ حمیدزاده گفت: در سیستم پیش بینی شده که دانشگاه باید تأیید کند که فرد مورد نظر دانشجو است و خروج از کشور بلامانع است. اکثر دانشگاه ها در این موارد همکاری دارند اما مشکلات زیادی در بسیاری از دانشگاه ها وجود دارد. حرف ما این است که دانشجو نباید از راه دور بیاید و به سازمان نظام وظیفه عمومی مراجعه کند بلکه باید کار توسط دانشگاه ها حل شود.

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی در خصوص سنوات تحجصیلی مجاز گفت: طبق قانون ۲.۵ سال سنوات کاردانی، ۳ سال سنوات کارشناسی پیوسته، ۳ سال کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی پیوسته ۵ سال، کارشناسی ارشد پیوسته ۶ سال، دکترای پزشکی پیوسته ۸ سال و دکترای تخصصی ۶ سال تعیین شده است و دانشگاه ها تا شش ماه می توانند اتمام فراغت از تحصیل دانشجویان را به نظام وظیفه اعلام کنند.

وی یادآورشد: کمیسیون اختصاصی برای افزایش سنوات دانشجویان باید تشکیل شود و دانشجویان براساس تعداد واحدهای مشخص شده و واحدهایی که گذرانده باشند می توانند از سنوات استفاده کنند.

سرهنگ حمید زاده با اشاره به اطلاع رسانی سازمان وظیفه گفت: قبل از رسیدن به سنوات مجاز، پیامک به دانشجویان ارسال می شود که سنوات آنها در حال اتمام است و باید به دانشگاه ها برای حل مشکلاتشان اقدام کنند. فعلا دفاتر پلیس +۱۰ مسئول ثبت سنوات ارسالی دانشجویان هستند.

وی افزود: مسائل مختلف مشمولیت دانشجویان باید در دانشگاه ها پیگیری شود و مواردی مانند اخراج و تعلیق باید به نظام وظیفه ابلاغ شود که دانشجویان مشمول غیبت نشوند. از ترم جدید تحصیلی تا آخر امسال ارتباط الکترونیک با دانشگاه ها را برقرار خواهیم کرد.

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی گفت: اگر جایی حقی از دانشجو ضایع شده است مسئولان دانشگاه می توانند به صورت کتبی درخواست خود را به نظام وظیفه بدهند که حق آنها تضعیف نشود.

سرهنگ حمیدزاده در خصوص معافیت تحصیلی تصریح کرد: سال گذشته مشکلات زیادی در این خصوص ایجاد شد که بسیاری از افراد با کارت پایان خدمت جعلی در دانشگاه ها ثبت نام کردند. باید کارت دانشجویان برای ثبت نام رویت شود که فقط کارت های هوشمند مدنظر نظام وظیفه است که برای ثبت نام های جدید باید این موارد رعایت شود.

وی در خصوص بحث خروج از کشور نیز یادآور شد: ضوابط خروج از کشور دانشجویان در آئین نامه شفاف نیست. در حال حاضر خروجی دانشجویان به صورت زیارتی، سیاحتی و علمی است که برای سفرهای زیارتی خروج از کشور ۴۵ روزه صادر می شود اما برای سفرهای علمی اشکالاتی وجود دارد که هنوز به جمع بندی نرسیده ایم. برای سفرهای علمی و نیمه علمی نیز خروج از کشور ۴۵ روزه با وثیقه ۸ میلیونی صادر می شود.

معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی گفت: هنوز ضوابط مشخصی برای فرصت مطالعاتی تعیین نشده اما برای دوره دکتری حداکثر یک سال تعیین شده و دانشجو باید قبل از پایان مهلت به کشور بازگردد در غیر این صورت وثیقه ها ضبط می شود و ۶ ماه ممنوع الخروج می شوند.