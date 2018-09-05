مبارزه با فساد سیستمی در شهرداری کرج/لزوم انجام اصلاحات

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع صبح چهارشنبه در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به برگزاری ۸۴ جلسه شورا طی سال گذشته، اظهار کرد: امید است هیئترئیسه دوم با اتخاذ تدابیر درست سال دوم را با موفقیت طی کند.
وی بر قانونگرایی بهعنوان اصلی مهم تأکید کرد و دومین اصل مهم در کار شورای شهر را شفافیت و سلامت دانست و گفت: باید اعتماد مردم به مدیریت شهری افزایش یابد.
رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه باید نظرات و سلایق مختلف را به رسمیت بشناسیم، گفت: داشتن تبادلنظر برای رسیدن بهاتفاق نظر ضروری است.
رئیس شورای شهر کرج: قطعاً شورای شهر با مبارزه قانونمند با مظاهر فساد در شهرداری پیش خواهد رفتزارع بابیان اینکه نظام شورایی بر اساس رأیگیری و نظر اکثریتی است، توضیح داد: داشتن روند دموکراتیک لازمه کار است، باید درعینحالی که از نظرات افراد متخصص بهره میگیریم در حوزه تصمیمگیری نیز مستقل باشیم.
وی در خصوص مبارزه با فساد در شهرداری کرج و صحبتهایی که چند روز اخیر پیرامون این موضوع گفتهشده است، گفت: یکی از شعارهای ما در شورای پنجم مبارزه با فساد و رسیدن بهسلامت در این حوزه است، قطعاً شورای شهر با مبارزه قانونمند با مظاهر فساد در شهرداری پیش خواهد رفت.
رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه انسانهای بسیار شریفی در شهرداری کرج مشغول به کار هستند، گفت: افراد کمی هستند که موجب بدنامی شهرداری میشوند، باید این آفتها شناسایی و در ادامه از برخورد با آنها حمایت شود.
زارع ابراز امیدواری کرد با انجام اصلاحات با فساد سیستمی در شهرداری کرج مبارزه شود و همچنین مراقبت شود تا افرادی که در پستهای مختلف به کار گرفته میشوند صلاحیت آن سمت و پست فعالیتی را داشته باشند.
جلسه هیئترئیسه شورای شهر با استاندار
وی در بخش دیگری با اشاره به جلسه هیئترئیسه شورای شهر با استاندار، گفت: همچنین مقرر است با نماینده ولیفقیه، نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران اجرایی جلساتی برگزار شود.
رئیس شورای شهر کرج در ادامه ضمن ابراز امیدواری از اینکه شهرداری در ارسال لوایح به شورا نظارت داشته باشد، گفت: در صورت تحقق این مهم میتوانیم با مدیریت بیشتری تصمیمگیری کنیم.
زارع در بخش دیگری با اشاره به در پیش داشتن ایام ماه محرم از شهرداری کرج خواست در خصوص مزین کردن شهر به پرچمها، بنرها و انجام دیگر ملزومات سوگواری این ایام برنامههای اجرایی مناسب و کاملی داشته باشند.
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