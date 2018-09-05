به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان کشتی فرنگی و آزاد ایران در حالی به کار خود در بازیهای آسیایی جاکارتا خاتمه دادند که تعداد اوزان کشتی نسبت به دوره گذشته ۲ وزن کاهش یافته بود. از سوی دیگر برخی کشورهای آسیای میانه با جذب کشتی گیران سرشناس روس و گرجستانی در اوزان سنگین، رقیب جدی برای تیم‌های ایران بودند.

به هرحال تیم های کشتی آزاد و فرنگی ایران در پایان به عناوین قهرمانی مدالی و تیمی بازی های آسیایی دست یافتند و کاروان کشتی با کسب ۵ مدال طلا و ۳ برنز بهترین و بیشترین تعداد مدال را در بین ۳۷ رشته اعزامی کشورمان به جاکارتا کسب کرد.

بدین ترتیب کشتی با تمامی کاستی‌های موجود و عدم حمایت لازم از سوی متولیان ورزش، پرافتخارترین تیم ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا محسوب شد و بار دیگر به ارتقای جایگاه ایران در رنکینگ مدالی این بازیها کمک کرد.