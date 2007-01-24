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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۱۰

/هفته دوازدهم رقابتهای لیگ دسته اول/

توقف شاگردان منصور پورحیدری مقابل پیام ارتباطات/ اعتصاب اراکی ها به علت مشکلات مالی

توقف شاگردان منصور پورحیدری مقابل پیام ارتباطات/ اعتصاب اراکی ها به علت مشکلات مالی

روز دوم از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌ های کشور با توقف صنایع اراک در ورزشگاه خانگی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در تنها دیدار برگزار شده از اولین هفته نیم فصل دوم رقابتهای لیگ دسته اول، دو تیم صنایع اراک و پیام ارتباطات خراسان در ورزشگاه پنجم مرداد اراک به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که عصر امروز از گروه دوم این رقابتها برگزار شد محمد سهیمی در دقیقه 55 گل برتری تیم میهمان را به ثمر رساند اما در دقیقه 89 علی بختیاری زاده با ضربه سر گل تساوی صنایع اراک را به ثمر رساند.

در پایان این مسابقه هردو تیم با 11 امتیاز رده های هشتم و نهم جدول را همچنان حفظ کردند.ضمن اینکه غیبت اشکان نامداری، مهدی سیفی و مجید حیدری به علت مصدومیت در این مسابقه باعث ایجاد مشکلاتی برای تیم صنایع اراک و منصور پورحیدری شده بود.

نکته قابل توجه اینکه بازیکنان تیم صنایع اراک به خاطر احترام به سرمربی خود منصور پورحیدری در این دیدار به میدان رفتند ولی به علت مشکلات مالی قصد ندارند از فردا در تمرینات گروهی شرکت کنند.

کد مطلب 439478

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