اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای بهداشتی و پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه مراسم روز ملی خانواده و تکریم از بازنشستگان کشوری افزود: در حال حاضر بازنشستگان با مشکلاتی مواجه هستند که مهمترین دغدغه آنها اشتغال، معیشت، درمان است که سعی داریم بسته خدمات سلامت برای بیمه های پایه و تکمیلی ایجاد کنیم.

وی گفت: همچنین یکی از موضوعاتی که بازنشستگان با آن روبرو هستند، پایین بودن حقوق و دستمزد است به همین دلیل سعی می کنیم قانون همسان سازی حقوق را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق مورد نیاز است، گفت: با توجه به شرایط فعلی جامعه ودولت، نمی توان این اعتبار را یکبار اختصاص داد به همین دلیل سعی می کنیم در چند مرحله اعتبار مورد نیاز پرداخت شود.

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دغدغه حفاظت از آسیب های اجتماعی فرزندان بازنشستگان نیز اشاره کرد و اظهارداشت: بازنشستگان دغدغه این موضوع را دارند به همین دلیل سعی می کنیم برنامه ریزی های لازم را برای جلوگیری از این موضوع و همچنین اشتغال فراگیر فرزندانشان اجرایی کنیم.

وی گفت: یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک های عامل برای ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل اختصاص یافته و بر همین اساس برخی از نیازمندان شغل می توانند شاغل شوند.

بندپی از شفافیت و انضباط مالی در مدیریت اقتصادی بنگاه ها خبر داد و گفت: سعی می کنیم سهامی که در فرابورس ارائه می شود با انضباط مالی و شفافیت همراه باشد و گزارش این عملکرد را نیز به بازنشستگان و خانواده هایشان ارائه خواهیم کرد.

وی به برنامه های ویژه حمایتی دولت نیز اشاره کرد و گفت: دو برنامه ویژه در دستور کار دولت قرار گرفته که یکی از آن اختصاص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی (۲۷ قلم کالا) است و برنامه دوم نیز حمایت اجتماعی از ۵ دهک جامعه که گروه های ویژه ای هستند در دستور کار قرار دارد به طوری که این افراد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، خانواده های دارای فرد بیمار، بازنشستگان با دستمزد زیر ۲ میلیون تومان و همچنین شاغلین با دریافتی های کمتر از ۲ میلیون تومان در این گروه قرار دارد که مورد حمایت قرار می گیرند.

وی در خصوص کمبود پوشاک و برخی از کالاهای بهداشتی و پزشکی گفت: یکی از دغدغه های وزیر بهداشت نیز همین موضوع است و برهمین اساس در جلسه ای که روز گذشته با حضور وزیر بهداشت، رئیس مجلس، رئیس بانک مرکزی برگزار شد قرار بر این شد که ۳.۵ میلیارد دلار برای تامین اقلامی که در گروه بهداشتی و پزشکی قرار می گیرند، اختصاص پیدا کند و برای تامین این کالاها ارز دولتی تعلق می گیرد.