  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی در انتظار تامین اعتبار

سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی در انتظار تامین اعتبار

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی به شرط تامین اعتبار، به مرحله عملیاتی می‌رسد.

جمشید قسوریان جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی، اظهار داشت: تکلیف قانونی برای سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی داریم که مقدمات راه‌اندازی آن نیز فراهم شده است.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: کارهای پژوهشی و روش نرم‌افزاری سامانه انجام شده و با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: در صورت تکمیل، این سامانه به سامانه پنجره واحد گمرکی و سامانه تعزیرات وصل و روند کار نسبت به قبل دقیق تر انجام می شود.

جهرمی یادآور شد: این سامانه ارتباط مناسبی بین متولیان ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات به خصوص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حل می کند.

وی گفت: به شرط تامین اعتبار، بهره برداری از این سامانه به مرحله عملیاتی می رسد.

کد مطلب 4394786
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها