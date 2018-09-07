سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی در انتظار تامین اعتبار

جمشید قسوریان جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی، اظهار داشت: تکلیف قانونی برای سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی داریم که مقدمات راه‌اندازی آن نیز فراهم شده است.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: کارهای پژوهشی و روش نرم‌افزاری سامانه انجام شده و با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: در صورت تکمیل، این سامانه به سامانه پنجره واحد گمرکی و سامانه تعزیرات وصل و روند کار نسبت به قبل دقیق تر انجام می شود.

جهرمی یادآور شد: این سامانه ارتباط مناسبی بین متولیان ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات به خصوص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حل می کند.

وی گفت: به شرط تامین اعتبار، بهره برداری از این سامانه به مرحله عملیاتی می رسد.