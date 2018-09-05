فعالیت ۵ آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودرو در همدان

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۵ آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها در استان همدان فعال است، اظهار داشت: از این تعداد، ۳ آزمایشگاه در شهر همدان و یک آزمایشگاه در شهرستان ملایر و یک آزمایشگاه در شهرستان نهاوند فعالیت دارند.

مددی افزود: انجام آزمون هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها، به صورت دوره ای همراه با برگ تاییدیه معاینه فنی خودروها، به استناد مصوبه هیئت وزیران و استاندارد شماره ۶۷۹۲ اجباری است.

وی ادامه داد: انجام این آزمون باعث افزایش ضریب سطح ایمنی و جلوگیری از حوادث ناگهانی (انفجار) در مخازن CNG خودرو می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه مخازن CNG در طول استفاده بر روی خودروهای سواری، دچار تنش های مکانیکی و خستگی می شوند، انجام آزمون هیدرواستاتیک این مخازن به منظور بررسی این موارد اجباری است.

وی عنوان کرد: حین این آزمون، تجهیزات این مخازن از قبیل شیر مخازن و سیستم های ارتباطی و لوله کشی آنها نیز مورد بازرسی چشمی بر اساس استانداردهای ۹۴۲۶ و ۹۷۴۷ قرار می گیرد و در صورت مشاهده نواقص، طی صورتجلسه ای مالک خودرو ملزم به برطرف کردن آن نواقص می شود.

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه آزمایشگاههای همکار سازمان ضمن نظارت و پایش، در صورت تامین شرایط کیفی، در مقاطع زمانی یک ساله تمدید اعتبار می شوند، گفت: آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها، به طور مرتب توسط کارشناسان اداره کل استاندارد مورد بازرسی و ارزیابی مراقبتی قرار می گیرند.

وی گفت: مردم در صورت داشتن هر گونه شکایت یا مشاهده تخلف از این آزمایشگاه ها، می توانند موارد خود را به اداره کل استاندارد اعلام کنند.

مدیرکل استاندارد همدان با بیان اینکه دستیابی به چشم انداز ۲۰ ساله کشور مستلزم توسعه کار آفرینی در ایران اسلامی است، یادآور شد: با تایید صلاحیت آزمایشگاه های تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها در استان، به طور متوسط در هر آزمایشگاه مستقیما تعداد ۵ نفر از افراد فارغ التحصیل دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند.