کمیته تقریب مذاهب ستاد دهه فجر بر وحدت میان مسلمانان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حامدعلم الهدی با اعلام اینکه ستاد مرکزی دهه فجر روز جمعه بیستم بهمن 85 را بنام پیامبر اعظم (ص)، انقلاب اسلامی، قرآن و عترت امت اسلامی نامگذاری کرده است برنامه های این ستاد را در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی تشریح کرد.

وی با تجلیل از حضور گسترده اهل سنت کشورمان در مراسم دهه مبارک فجر در سالهای گذشته، تصریح کرد: در دهه مبارک فجر امسال برنامه های متنوعی به ویژه برای خانواده های شهدای اهل سنت در نظر گرفته شده است که دیدار از خانواده های شهدا و حضور در مزار و نثار گل بر شهدای آنها و همچنین برگزاری همایش هایی در این ایام در مناطق اهل سنت به ویژه در بندرعباس، بوشهر وکردستان از برنامه های این ستاد است.

جانشین کمیته تقریب مذاهب اسلامی ستاد مرکزی دهه فجر با اشاره به شیطنت های قدرت های بزرگ در ایجاد ترس از برنامه های صلح آمیز هسته ای کشورمان درمیان کشورهای منطقه بویژه عربی و خلیج فارس گفت: در این باره سخنرانی و مبلغانی به مناطق مرزی سنی نشین اعزام خواهند شد تا دستاوردهای صلح آمیز هسته ای و برنامه هایی را که جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد برای آنها تبیین کنند.

وی افزود: همچنین همایش ها و مراسمی در این ایام با عنوان همایش انقلاب اسلامی در پرتو سیره نبوی و نهضت حسینی (ع) مراسم تجلیل از خانواده های شهدای اهل سنت هرمزگان در 18 بهمن در بندرعباس، هم اندیشی علما و روحانیون شیعه و سنی در 17 بهمن در قشم و همایش در سنندج در تاریخ 24 بهمن برگزار خواهد شد.

علم الهدی تصریح کرد: همچنین هماهنگی با ستاد نماز جمعه تهران و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به منظور گنجاندن بحث وحدت امت اسلامی درخطبه های نماز جمعه در روز بیستم بهمن، هماهنگی با دفاتر نمایندگی ولی فقیه و مراکز بزرگ اسلامی برای شرکت و حضور نمادین علما و بزرگان اهل سنت در مراسم میهمانی لاله ها و راهپیمایی روز 22 بهمن و ارایه پیشنهاد به ستاد مراسم به منظور بررسی موضوع وحدت و نیز هماهنگی با صدا و سیمای مناطق و مطبوعات محلی برای مصاحبه با علما و بزگران اهل سنت در رابطه با ایام دهه فجر و برگزاری مسابقه انقلاب و حوزه ها در میان حوزه های علمیه استان گلستان را از دیگر برنامه های کمیته تقریب مذاهب ستاد دهه فجر بیان کرد.

جانشین کمیته تقریب مذاهب اسلامی ستاد مرکزی دهه فجر با انتقاد از ادعاهای برخی شخصیت های مختلف و عالمان در جهان اسلامی به ویژه شخصیت های سعودی مبنی بر نقش ایران در اعدام صدام در روز عید قربان گفت با آنکه جنایات صدام برای همگان آشکار است وجنایات او قابل دفاع نبود زیرا نه تنها شامل شیعیان می شد بلکه این جنایات شامل اهل سنت و حتی خود اعراب نیز می شد تا جایی که خود آنها بیان می کدرند که صدام مستحق اعدام است و حتی مفتیان سعودی فتوا به کفر او داده بودند اما متاسفانه امروز آنها از صدام به عنوان مدافع و قهرمانی از عالم عرب نام می برند و برای او حتی مراسم ختم برگزار می کنند. و این در حالی است که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران که در هشت سال دفاع مقدس مورد هجوم این نابکاران قرار گرفت در عین حال محکوم می شود.

وی خاطر نشان کرد چندی پیش نیز همایشی در استانبول ترکیه برگزار شد و در آن مرتب شبهات و ایرادی که شاید صدها سال از تاریخ این شبهات می گذرد مطرح شد و تا جایی که شیعان را به تحریف قرآن متهم کردند و این درحالی است که شیعه معتقد به (ما انزل الله علی رسوله) است و قرآن را خالی از هر گونه تحریف و این قبیل مسائل می داند اما متاسفانه رسانه های منطقه به ویژه شکبه الجزیره خیلی به این قضیه دامن زد و به نظر می رسد که رسانه های ما وظیفه دارند درباره وحدت اسلام و تقریب مذاهب اسلامی تلاش کنند و ما معتقدیم که (جهان اسلام) باید مطرح باشد و هیچگاه از مذهب و یا مذاهب سخنی به میان نیاید.