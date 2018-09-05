۳۰ درصد روستائیان کشور عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در نشست اجلاس مسئولان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به میزبانی میامی، ضمن بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ۱۴ سال پیش به‌موجب قانون رفاه اجتماعی تأسیس‌شده است، تأکید کرد: امروز ثمره این قانون در کشور دیده می‌شود و خوشبختانه بیش از ۳۰ درصد روستائیان مشمول خدمات این صندوق هستند.

وی افزود: رفع محرومیت از قشر کشاورزان که شایسته‌ترین مردم در ایران اسلامی هستند، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق اجتماعی بیمه کشاورزان عشایر رو روستائیان کشور محسوب می‌شود.

ضرورت تلاش برای رفاه کشاورزان

عضو خانه ملت همچنین با ابراز اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان تاکنون خدمات خوبی داشته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده تا همه جامعه هدف مشمول این صندوق شوند و به آن‌ها خدمات دهیم، گفت: آخرین قشری که در نظام خدمتی را برایشان تعریف کردیم که آرامش و آسایشی را قبل از دوران کهولت داشته باشند کشاورزان هستند.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه شرایط کشاورزان از دیگر اقشار متفاوت است، تأکید کرد: نگاه کشاورزان به آسمان و دستشان بر کمرشان است تا رزق خود را از زمین خدا طلب کند، لذا اگر یک سال شاهد سرمازدگی و خشک‌سالی شود محصولاتش را از بین رفته خواهد دید و این شرایط به‌مراتب متفاوت با کارگران سایر بخش‌های صنعتی و حتی کارمندان و ... است پس باید شرایط کشاورزان را ویژه دید.

وی بابیان اینکه قناعت‌ پیشه کشاورزان و روستائیان است، افزود: هرکاری برای این قشر صورت گیرد بازهم کم است، لذا همیشه یکی از پیشنهادها کمیسیون اقتصادی مجلس، مقوله رفاه کشاورزان و عشایر و روستائیان است و اگر دولت هم اراده مستحکم‌تری درباره این موضوع داشته باشد قطعاً هر پیشنهادی از سوی دولت در مجلس مورد تائید قرار خواهد گرفت همان‌طور که امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای روستائیان و عشایر در نظر گرفته شد و امیدواریم در سال آینده نیز بتوانیم بیش از این میزان را محقق کنیم.

ضرورت افزایش ضریب پوشش بیمه کشاورزان

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس ضمن بیان اینکه برخی آسیب‌ها در حوزه تمام صندوق‌های بیمه‌ای سطح کشور مانند تأمین اجتماعی، کارکنان دولت و ... وجود دارد، گفت: غالباً صندوق‌های بیمه سراسر کشور نتوانسته‌اند نقدینگی حاصل از وجوهات بیمه‌ای را به سمت‌وسوی درست هدایت کنند یا خودشان بنگاه‌داری کرده و نتوانسته‌اند از پس‌کار بر آیند و یا پول‌های این حوزه از کنترل صندوق خارج‌شده است و درنتیجه نتوانستند موفقیت‌های چشم‌گیری را به دست آورند حتی آن دست صندوق‌هایی که پول‌هایشان را در بانک هم قراردادند باز اسباب بنگاه‌داری توسط بانک‌ها را فراهم کردند و هیچ اتفاق خوبی برای صندوق‌ها نیفتاد.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه متأسفانه پول‌های صندوق‌های بیمه‌ای در سطح کشور غالباً به‌سوی تولید سوق پیدا نکرد، ادامه داد: باید وجوهات بیمه‌ای صندوق‌ها به بازار سرمایه و توانمندسازی افراد تحت پوشش و بیمه‌گزاران سوق پیدا می‌کرد تا بتوانیم جمعیت شش‌میلیون‌نفری را تحت پوشش بیمه داشته باشیم اما این امر محقق نشده و ما امروز شاهد پوشش دومیلیون‌نفری هستیم درحالی‌که معتقدیم وظیفه صندوق‌ها تنها بیمه کردن نیست بلکه باید از منابع خود مردم استفاده کرد تا برایشان از طریق صنایع کوچک و متوسط، تعاونی‌ها، تولید و ... ارزش‌افزوده ایجاد شود.

وی افزود: مجلس در سال ۹۶ به دولت مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار را از صندوق ذخیره ارزی داد که باقیمت دلار سال۹۶ که حدود شش هزار میلیارد تومان می‌شد و شش هزار میلیارد تومان نیز توسط بانک‌ها گذاشته شد تا طرح توانمندسازی روستاها شکل گیرد لذا اکنون آمار و ارقامی که دولت برای تحقق این ارقام می‌دهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تحقق اهداف است اما باید گفت که هدف پول پاشیدن نیست بلکه باید دانست پول را چگونه و کجا هزینه کنیم، امروز مشکل مملکت این است که نتوانسته‌ایم این زنجیره‌های مزیت‌دار اقتصادی را شناسایی و بدانیم که برای آن‌ها چگونه برنامه‌ریزی کنیم.

شرق استان سمنان غنی از ظرفیت و محروم از توسعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه شرق استان سمنان به بهانه کشاورزی بودن از صنعت و به معنای گسترده‌تر از توسعه باز مانده است، گفت: حداقل ها نیز در شرق استان سمنان طی ۴۰ سال انقلاب اسلامی دیده نشده است و برای مثال در مقوله منطقه ویژه اقتصادی که طبق قانون می بایست در مناطق کمتر برخوردار ایجاد تا نیاز به توسعه در آنها برطرف شود هم در استان برعکس عمل شده است و این نشان می‌دهد که ظرفیت‌های غنی منطقه دیده نشده است.

حسینی شاهرودی بیان کرد: معافیت‌هایی که در امر تولید در قالب مناطق ویژه اقتصادی شامل گمرکی، تولیدی و دیگر تسهیلات در قانون دیده شده به‌جای ورود به میامی که کمترین بهره را با وجود ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش معدنی و صنایع تبدیلی، گردشگری و ... از توسعه نبرده، در غرب استان با وجود این همه صنایع به کار گرفته شده است لذا این عدم توازن و عدالت گستری در کشور و در استان سمنان محسوب می‌شود که یکی از ماموریت های صندوق اجتماعی بیمه کشاورزان شکستن این بی عدالتی‌ها و توانمندسازی کشاورزان در مناطق کمتر برخوردار است.

وی افزود: صندوق اجتماعی بیمه کشاورزان و روستائیان و عشایر بدون دست‌اندازی به منابع بانکی که بنده به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گویم بیشترین آسیب ما از تولید در بخش قوانین و سیاست‌های بانکی است، لذا از منابع موجود خود صندوق می‌بایست به سوی توانمندسازی کشاورزان گام برداشت که می‌توان در این راه از ظرفیت‌های عظیم موجود مانند همان کاری که بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، کمیته امداد و ... انجام می‌دهند استفاده کرد.