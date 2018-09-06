افزایش نرخ کالاهای اساسی علیرغم وعده دولت/مرغ ۳۰درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات قیمتی ۲۴ قلم کالای اساسی در مرداد ماه سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، حکایت از افزایش بی رویه نرخ این کالاها دارد.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از عدم تغییر قیمت کالاهای اساسی تا پایان فروردین سال ۹۸ خبر داده بود.

عبدالناصر همتی گفته بود: «نرخ کالاهای اساسی تا پایان فروردین ۹۸ بدون تغییر باقی خواهد ماند و البته ارز هم تا همان زمان به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد؛ البته نظارت کافی نیز صورت می گیرد که انحراف در این زمینه وجود نداشته باشد. بر این اساس وزرا قول داده اند که این موضوع را به عنوان یک وظیفه اولیه و اصلی خود در دستور کار قرار دهند که نظارت کافی داشته باشند و رئیس جمهور نیز روزانه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»

بر این اساس؛ طبق آمار رسمی، نرخ یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در مردادماه ۱۴ هزار و ۱۴۴ تومان بوده که نسبت به تیرماه ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۵ درصد رشد داشته است.

هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک نیز با رشد ۴.۸ درصدی نسبت به تیرماه و ۴۳.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل با نرخ ۸ هزار تومان به فروش رفته است.

نرخ یک کیلوگرم گوشت گوسفندی ۵۲ هزار و ۴۲۸ تومان بوده که نسبت به تیرماه ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲.۶ درصد افزایش قیمت داشته است.

هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله نیز با رشد ۸.۴ درصدی نسبت به تیرماه و ۲۷.۲ درصدی نسبت به مردادماه سال قبل، یا نرخ ۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شده است.

هر کیلوگرم مرغ ماشینی نیز با نرخ ۹ هزار و ۸۹۳ تومان به فروش رفته است که نسبت به تیرماه ۲۸.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد با رشد مواجه شده است.

همچنین یک لیتر شیر پاستوریزه با قیمت ۳ هزار و ۱۷۵ تومان عرضه شده که نسبت به تیرماه ۹.۴ درصد و نسبت به مردادماه سال گذشته ۱۸.۰ درصد رشد داشته است.

ماست پاستوریزه نیز با افزایش ۱۳.۴ درصدی نسبت به تیرماه و ۲۵.۷ درصدی نسبت به مرداد ماه سال قبل با نرخ ۴ هزار و ۶۵۷ تومان به فروش رفته است.

یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی نیز با قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش رفته که نسبت به تیرماه ۲۱.۹ درصد و نسبت به مرداد ماه سال قبل ۵۳.۷ درصد رشد قیمت داشته است.

هر کیلوگرم موز با افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به تیرماه و ۸۲.۹ درصدی نسبت به مردادماه سال قبل با نرخ ۷ هزار و ۷۵۷ تومان به فروش رفته است.

همچنین سیب درختی زرد با نرخ ۷ هزار و ۷۳۷ تومان عرضه شده که نسبت به تیرماه ۳۸.۶ درصد و نسبت به مردادماه سال قبل ۸۳.۷ درصد افزایش قیمت داشته است.

پرتقال محصول داخل با افزایش ۲۹.۸ درصدی نسبت به تیرماه و ۸۵.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل با نرخ ۹ هزار و ۵۹۷ تومان به فروش رفته است.

خیار نیز با رشد ۰.۹ درصدی نسبت به تیر ماه و ۸۴.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال قبل با قیمت ۳ هزار و ۵۹۵ تومان عرضه شده است.

همچنین گوجه فرنگی با نرخ ۲ هزار و ۶۷۶ تومان به فروش رفته است که نسبت به تیرماه ۱۴.۶ درصد و نسبت به مردادماه سال قبل ۳۹.۷ درصد رشد قیمت داشته است.