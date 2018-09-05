جزئیات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سهمیه های کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر منصور کبگانیان در پایان جلسه ۱۰۸ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار ماه رمضان با اساتید تقسیم کاری بین وزارتین علوم و بهداشت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد و هرکدام از این نهادها بخشی از کار را پذیرفتند و گزارشی از روند کارها در جلسه ارائه و مقرر شد با اعلام وصول گزارش وزارت بهداشت، گزارش‌های مربوطه تکمیل شد.

وی افزود: در جلسه امروز مقرر شد بقیه امور در کارگروه‌ها پیگیری شود و بعد از به نتیجه رسیدن،‌ گزارش آن در جلسات بعدی به استحضار اعضاء برسد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دستور دوم جلسه امروز در ارتباط با سهمیه‌بندی پذیرش دانشجوی مراکز آموزش عالی از کنکور سراسری بود. این موضوع ناهماهنگی‌هایی را ایجاد کرده و به علت تعدد و تنوع سهمیه‌بندی‌ها، نسخ برخی از سهمیه‌ها به مرور زمان، نداشتن مصادیق برای برخی از سهمیه‌ها و ... از نظم خارج شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این مشکل باید یک نظم و نسق پیدا کند و به همین دلیل چند ماه پیش کارگروهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مأمور شد با محوریت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، وزیر بهداشت و دو رئیس کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی در این زمینه انجام دهند و برای حل این مشکل راهی بیابند و گزارش خود را در صحن شورا مطرح کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: بنا به این دلیل که طبق راهبرد کلان شماره ۶ نقشه جامع علمی کشور، بحث سامان‌دهی سنجش و پذیرش دانشجو از تکالیف نقشه جامع علمی کشور است،‌ دبیر شورا موضوع را به این ستاد ارجاع داد.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: امروز در این جلسه ما به موضوع برای اولین بار ورود کردیم و گزارش بسیار خوبی را رئیس سازمان سنجش ارائه داد و چند راه‌حل ارائه شد که هیچ‌کدام نهایی نیست و ما در حال نهایی کردن این راه‌حل‌ها هستیم.

وی افزود: اولین راه‌حل این است که تعدادی از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کنند این موضوع در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در هفته آینده برگزار می‌شود در دستور کار قرار گیرد که بنا به آئین‌نامه با امضای ۱۰ نفر از اعضاء، رئیس شورا می‌تواند موضوع را در دستور کار قرار دهد.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: این راه‌حل‌ها کوتاه مدت و موقتی است و ما باید در چند ماه آینده به یک راه‌حل کامل دست یابیم و اصولاً تنوع و تعداد زیاد این سهمیه‌ها باید سامان‌دهی کلان شود و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور این کار را برای سال آینده در دستور کار قرار داده است.

دکتر کبگانیان گفت: بخش اصلی جلسه امروز به تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله حجت‌الاسلام و المسلمین محمد محمدیان رئیس پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اختصاص داشت.

وی افزود: باید به یاد داشته باشیم آقای محمدیان از بدو شروع نگارش نقشه جامع علمی کشور در تک‌تک جلسات حضور داشتند و در تدوین سطر به سطر نقشه جامع علمی کشور نقش داشتند و سپس در اجرای شدن نقشه جامع علمی کشور کاملاً پای کار ایستادند و در سایر اسناد دیگر که بعد از نقشه جامع علمی کشور تدوین شدند مانند سند تحول آموزش و پرورش، سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و... همین نقش را ایفاء کردند.