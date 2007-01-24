مذاکره روسیه و هند درباره ایران و تقویت چند جانبه گرایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کرملین خبر داد که پوتین در این سفر به هند که روزهای 5 و 6 بهمن ماه انجام می شود، قرار است که بیشترین توجه به بررسی مسائل بین المللی و منطقه ای متمرکز شود.

به گزارش این خبرگزاری به نقل از منبعی در کرملین، روسیه و هند در کل "موضعی نزدیک در ارزیابی از دورنمای حل اوضاع در افغانستان، عراق، خاور نزدیک و اوضاع پیرامون برنامه هسته ای ایران دارند".

همچنین روسیه و هند درصدد افزایش روابط تجاری و اقتصادی با مبذول ساختن بیشترین توجه خود به توسعه همکاری در زمینه متالورژی، ماشین سازی، فناوری های اطلاعاتی، فضا، صنایع انرژی، داروسازی و فناوری های بیولوژیکی هستند.

مقام آگاه در کرملین اطلاع داد: "بیشترین توجه به اجرای پروژه های زیرساختاری بزرگ مبذول می شود".

مهمترین پروژه ها از این دست عبارتند از احداث نیروگاه اتمی کودان کولام در جنوب هند به کمک روسیه، بهره برداری از میدان نفتی- گازی "ساخالین-1" با حضور کمپانی هندی نفت و گاز (ONGC) ، اکتشاف و بهره برداری از میدان گازی در آبهای ساحلی خلیج بنگلور با حضور کمپانی "گازپروم" روسیه.

همچنین اطلاع داده شد که با تلاش های وزارت توسعه اقتصادی و بازرگانی روسیه و وزارت صنایع و بازرگانی هند برنامه توسعه همکاری با هدف بالا بردن سطح مبادلات تجاری بین دو کشور تا سطح 10 میلیارد دلار تا سال 2010 میلادی آماده می شود.

طی این سفر، ولادیمیر پوتین مذاکراتی با "مانموهان سینگ" نخست وزیر، "عبدالکلام" رئیس جمهور و "سونیا گاندی" رهبر حزب کنگره ملی هند خواهد داشت و دیداری نیز با نمایندگان محافل تجاری روسیه و هند نیز انجام خواهد شد.

دو کشورهمچنین به طور مداوم بر طرح جهان دموکراتیک چند قطبی تاکید دارند که طبق اصول قانون سالاری، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی کشورها بنا نهاده شود.

کرملین همچنین گفته است : " دو طرف خواستار حفظ نقش مرکزی سازمان ملل متحد و شورای امنیت در تنظیم واکنش جامعه جهانی نسبت به اوضاع بحرانی هستند".

به گفته منبع کرملین، درحال حاضر اولویت اصلی در همکاری های روسیه و هند مقابله مشترک با تروریسم درتمامی اشکال بروز آن می باشد.

به گفته این منبع، روسیه وهند آماده توسعه همکاری های ثمر بخش درچارچوب سازمان همکاری های شانگهای که هند در آن به عنوان ناظر حضور دارد و همچنین درچارچوب روسیه -هند - چین هستند .

اولین دیدار درسطح مقامهای عالیرتیبه دو کشور درماه جولای سال گذشته میلادی در چارچوب نشست سران کشورهای گروه هشت در سن پطرزبورگ برگزار شده بود.