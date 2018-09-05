به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بینالمللی فلسفه و حکمت در راستای همکاری سه کشور ایران، آلمان و چین در پروژهای با عنوان «جاده ابریشم جدید» برگزار میشود. در این پروژه، دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، برلین، پوتسدام و ججیانگ با هم همکاری میکنند. همچنین علاوه بر کنفرانس بینالمللی فلسفه و حکمت که آوریل سال آینده به میزبانی دانشگاههای تهران برگزار میشود، کنفرانس «مهماننوازی» اکتبر سال ۲۰۱۹ به میزبانی برلین و کنفرانس «فلسفه زندگی/هرمونوتیک در ترجمه» آوریل سال ۲۰۲۰ به میزبانی شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این سه کنفرانس، تبادل فرهنگی در حوزه علوم انسانی است. همچنین گسترش روابط با دانشگاههای ایران به منظور تشویق محققان علاقمند برای کار در پروژههای بینافرهنگی و بینالمللی از دلایل این همکاری سه جانبه است. در بخش آلمانی، تمرکز دانشگاه بر حوزههای فلسفه، مطالعات فرهنگی، مطالعات مذهبی و مطالعات ادبی است. همکاران پروژه در دانشگاه چین نیز بر روی جهانی شدن فرهنگ و مشکلات آن کار میکنند، بدین ترتیب این بخش از پروژه، نمایانگر فرآیندهای بینالمللی است که امروزه زندگی ما را شکل میدهند.
به طور کلی موضوع اصلی این سه کنفرانس، تغییرات شدید سیستمهای فرهنگی، ارزشها و نمادها است که از طریق آنها، زندگی انسانها، گروهها و سازمانها نیز تغییر میکنند. در این سه کنفرانس، به چند سوال اساسی پرداخته میشود: نقش و عملکرد اسطورهها، ادیان یا ایدئولوژیها در فرایند شکلگیری هویت فرهنگی چیست؟ وقتی افراد با زمینههای خاص فرهنگی با یکدیگر مواجه میشوند، چه اتفاقی روی میدهد؟ محققان در غرب براساس کدام نیازهای متافیزیکی و بر مبنای کدام چشمانداز، در مورد ایجاد یک تمدن جهانی صحبت میکنند؟
البته این سوالات میتوانند با توجه به موضوعات فلسفی و همچنین مسائل سیاسی یا قومی مورد بررسی قرار گیرند. با این حال، تمرکز این سه کنفرانس بر روی فرایندهای بینافرهنگی و جهانی شدن است و با همین رویکرد به این سوالات پاسخ داده میشود.
