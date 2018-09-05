به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از آلبوم «آلبوم «اینک دریچه‌ای به بیکرانگی» به آهنگسازی حامد فکوری و مقداد شاه حسینی و خوانندگی اشکان کمانگری ساعت ۱۷ جمعه شانزدهم شهریور ماه از سوی انتشارات فرهنگ فیلم تهران در مجموعه «شهر کتاب دانشگاه» برگزار می شود.

در توضیح این آلبوم آمده است: «اثر اینک دریچه‌ای به بیکرانگی، حاصل تلاش و تفکر بیست ساله آهنگسازان آن برای شکل گیری این آلبوم است که در قالبی نو از موسیقی ایرانی به مخاطبان عرضه می شود. این اثر که بر اساس اشعاری از اخوان ثالث و حسین منزوی شکل گرفته و توسط نوازندگان گروه «اینک» متشکل از حامد فکوری و مقداد شاه حسینی نوازندگان تار، شروین مهاجر نوازنده کمانچه، نگار نوراد نوازنده ویلنسل، پوریا فرجی نوازنده سنتور و فرهاد صفری نوازنده تنبک و زروان نواخته شده، جمعه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در قالب مراسمی با حضور هنرمندان موسیقی در شهر کتاب دانشگاه رونمایی می شود.»

ارکستراسیون این آلبوم کلیشه‌ای از موسیقی سنتی نیست

حامد فکوری آهنگساز و نوازنده تار نیز درباره فضای این اثر گفت: ارکستراسیون این آلبوم، ارکستراسیون کلیشه ای موسیقی سنتی نیست و در آن از افکت های صوتی در کنار سازهای الکترونیک و سازهای غربی استفاده کردیم. در واقع می توان گفت که ارکستراسیون به نوعی تلفیقی است و روند کار یک آلبوم سنتی را طی نمی کند و به همین جهت هم از اشعار نو همچون اخوان ثالث و حسین منزوی بهره بردیم .قطعات این کارها حدود بیست سال پیش توسط من و مقداد شاه حسینی زمانی که هم دانشکده ای بودیم به صورت جداگانه ساخته شده و در طول این سالها صیغل خورده و از آنجایی که تفکرات مشترکی در ساخت آنها حاکم بوده توانستیم با تنظیم جدید آنها را در یک آلبوم قرار دهیم.

این نوازنده تار با ابراز تاسف از فضای کنونی موسیقی ایرانی بیان کرد: متاسفانه فضای گوش کردن موسیقی ایرانی به سمت تک آهنگها در فضای مجازی رفته که خیلی خوشایند نیست چرا که موسیقی ایرانی موسیقی سلسه وار است و همانند یک رمان بایستی از ابتدا تا انتهای آن را گوش کرد و ما نمی توانیم به صورت تک ترک مثل موسیقی پاپ با آن برخورد کنیم که امیدوارم طرفداران موسیقی ایرانی به سمتی بروند که آلبوم را تهیه و از ابتدا تا انتهای آن را گوش کنند که بتوانند با روایت کار روبرو شوند.

موسیقی ایرانی منزوی شده است

مقداد شاه حسینی دیگر آهنگساز این آلبوم هم با اشاره به انتشار این آلبوم گفت: در شرایطی که موسیقی ایرانی به صورت منزوی به کار خودش ادامه می دهد چنین کارهایی در فضای امروزی موسیقی ایرانی شاید بتواند مقداری فضا را برای کسانی که می‌خواهند با موسیقی ایرانی آشنا شوند، جذاب تر کند چرا که آلبوم «اینک دریچه‌ای به بیکرانگی» قابلیت های موسیقی ایرانی را نشان می دهد که می تواند خودش را هم با تغییرات شرایط اجتماعی و سلیقه های متفاوت وفق دهد.

وی افزود: امروزه آثار در زمینه موسیقی صرفا سنتی و یا صرفا موسیقی ارکسترال ارائه می شود و سازهای ایرانی فقط به عنوان یک تزئین در ارکسترهای امروزه مورد استفاده قرار می گیرد بر این اساس ما در شکل گیری این سعی کردیم این دو فرهنگ مقداری با هم تنیده شوند و سازهای کلاسیک و افه های صوتی را به خدمت خودمان در آوریم.

اشکان کمانگری خواننده آلبوم «اینک دریچه‌ای به بیکرانگی» هم افزود:دیگر حتی زمانی برای تاسف خوردن هم باقی نمانده، به نظرم اثر را باید ارائه کرد خودش راهش را طی می کند و مخاطبی که آن اثر را دوست میدارد بعدا سراغش را می گیرد. غیر از این اگر باشد کاریست که مخاطب ندارد و نمیشود مردم را مجبور کرد آن را بشنوند، مضاف بر این نباید موسیقی سنتی را به لحاظ فروش با موسیقی پاپ مقایسه کرد اما در همین وانفسا هم اگر کپی رایت داشتیم میشد آمار دقیق تری از پاسخ جامعه و اقبال یک اثر گرفت.