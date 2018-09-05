به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قرائتی ظهر چهارشنبه در اولین دوره آموزشی معرفتی هیئت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، با تاکید بر اینکه جوانان باید ازدواج به‌هنگامی داشته باشند، افزود: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که هر اندازه سن ازدواج افزایش یابد، آمار طلاق نیز افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در قرآن، سندی وجود دارد که اولین روضه‌خوان خدا بوده است و خداوند برای مظلومیت دختران مشرکان که زنده به گور می‌شدند، روضه خوانده است، ادامه داد: این سند بیانگر آن است که اظهارات وهابیت مبنی بر اینکه عزاداری شرک است، دروغی بیش نیست و نباید به آن اعتنا کرد.

قرائتی در ادامه با بیان اینکه عزاداری امام حسین (ع) که بارزترین آن را در زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی مشاهده می‌کنیم، یک سرمایه بزرگ به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: بی‌شک از این سرمایه بزرگ و ارزشمند باید استفاده لازم و کافی را ببریم و فراموش نکنیم که همین عزاداری‌ها و نمونه بارز آن، راهپیمایی اربعین بود که طومار داعش را در هم پیچید.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند آن هستیم که از برکات مراسم عزاداری بهره کافی و وافی را ببریم، اظهار کرد: امام حسین (ع) در عاشورا پرچم نماز را برافراشت، به همین خاطر صرف عزاداری در محرم کافی نیست، بلکه باید با درس گرفتن از حرکت سیدالشهدا (ع) اقامه نماز را در جامعه برپا کنیم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با یادآوری اینکه جوانان هیئتی باید بازوی توانمند اسلام باشند، خاطرنشان کرد: این توانمندی در شرایطی فراهم می‌شود که هیئت عزاداری جوانان، مبنا داشته باشد. در هیئت‌ها باید مواردی چون راه‌اندازی جلسات قرآنی جزو اولویت‌ها بوده و این مهم به یک نهضت در جامعه تبدیل شود.

قرائتی گفت: باید دانشجویان هیئت‌های مذهبی در طول سال دسته‌های قرآن خوانی راه بیندازند و این کار ایراد نداشته و عیب نیست.