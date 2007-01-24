درآمد روزانه 11 درصد کودکان کار کمتر از 1000 تومان است

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص جمع آوری کودکان خیابانی و کار افزود: 32 نفر از این کودکان به صورت خود معرف ، 53 نفر نیز توسط نیروی انتظامی ، 12 نفر توسط قوه قضائیه ، 104 کودک توسط واحد های سیار بهزیستی که در پایانه ها مستقر هستند، به مراکز بهزیستی منتقل و ساماندهی شده اند .

مدیرکل بهزیستی استان تهران خاطر نشان کرد : براساس تحقیقات به عمل آمده 60 تا 70 درصد کودکان خیابانی و کار از استانها و شهرهای دیگر به تهران آمده و ساکن تهران نیستند .

وی در خصوص وضعیت زندگی کودک قبل ازجمع آوری گفت: حدود نیمی از کودکان ساماندهی شده در دارای خانواده بوده و نزد والیدن خود نگهداری می شدند ، 73 نفر از آنها نزد پدر و نامادری ، 15 کودک نزد مادر و ناپدری ، 62 کودک نزد پدر ، 62 کودک نیز نزد مادر ، 7 کودک نیز نزد دوستان ، 34 کودک در مراکز بهزیستی ، 27 کودک نزد خواهر و برار خود ، 29 کودک در نزد اقوام و 16 کودک نیز تنها زندگی می کرده اند.

نفریه در ارتباط سن کودکان خیابانی جمع آوری شده تاکید کرد: 8 کودک زیر 6 سال ، 17 کودک 7 تا 8 سال ، 29 کودک 9 تا 10 سال ، 44 کودک 11 تا 12 سال ، 134 کودک 13 تا 14 سال ، 226 کودک 15 تا 16 سال و 94 کودک 17 تا 18 سال شامل می شوند که حدود نیمی از این کودکان در خیابان کار می کنند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران به درآمد روزانه کودکان کار اشاره کرد و گفت: از میان 261 کودک کار ساماندهی شده مبلغ درآمد 28 کودک زیر یک هزار تومان ، 71 کودک یک تا 2 هزار تومان ، 80 کودک 2 تا 3 هزار تومان ، 38 کودک 3 تا 4 هزار تومان و درآمد 47 کودک نیز بیش از 4 هزار تومان بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه اکثر کودکان خیابانی دارای خانواده هستند به همین دلیل وارد مراکز کوتاه مدت بهزیستی می شوند و پس از مدت کوتاهی خانواده آنان از طریق قوه قضائیه اقدام به بازگرداندن کودکان خود می کنند.

نفریه با اشاره به اینکه تمامی کودکان خیابانی جمع آوری شده پسر بوده اند ، اظهار داشت: از میان کودکان خیابانی ساماندهی شده 378 کودک برای بار اول و 66 کودک نیز برای بار دوم به مراکز بهزیستی آورده شده اند.