صدورضمانتنامه تاسقف۲۵۰میلیون برای طرح های اشتغالزابدون وثیقه ملکی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسین‌نژاد، امروز در همایش تخصصی اقتصاد تعاون، کشاورزی و روستا که به مناسبت هفته تعاون، با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون گفت: در حال حاضر این صندوق نسبت به صدور انواع ضمانتنامه‌های بانکی از جمله ضمانتنامه حسن انجام کار و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به متقاضیان اقدام می‌کند.

وی افزود: علاوه بر این، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نسبت به صدور ضمانتنامه‌های اعتباری و همچنین ضمانتنامه‌های انواع معاملات اقدام می‌کند که توسط شبکه بانکی، این دو ضمانتنامه صادر نمی‌شود.

حسین نژاد با تاکید بر اینکه اساس صدور ضمانتنامه اعتباری و ضمانتنامه معاملات «اعتبارسنجی متقاضیان» است، افزود: سقف تضمین این ضمانتنامه ها برای بنگاه های مختلف اقتصادی، به تناسب رتبه و اعتباری که در طرح اعتبارسنجی کسب می‌کنند، متغیر است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با اشاره به اینکه تا امروز هزار میلیارد تومان انواع ضمانتنامه توسط این صندوق برای متقاضیان صادر شده است، معوقات بازپرداخت تسهیلات تضمین شده توسط این صندوق را ۴ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان معوقات کم، به دلیل صدور ضمانتنامه ها منطبق بر طرح اعتبار سنجی است که نشان می‌دهد این طرح در کنترل کاهش معوقات موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پرتفوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با بانک توسعه تعاون و سپس بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید است، افزود: در طرح توسعه اشتغال روستایی نیز این صندوق تلاش کرده تا به صورت فعالانه وارد شود تا اعتبارات این طرح اشتغالزایی در روستاها جذب گردد.

وی افزود: در قالب طرح اشتغال روستایی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای آقایان در طرح های سودآور بدون دریافت وثیقه ملکی و صرفاً با دریافت سفته و ضمانتنامه های سبک برای پرداخت تسهیلات داده می‌شود.

حسین نژاد همچنین گفت: بیشترین ضمانتنامه صادر شده از طرف صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی بوده است که سهم ۴۰ درصدی از ضمانتنامه های صادر شده را، به خود اختصاص می‌دهد.