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۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹

به مناسبت روز خانواده صورت می‌گیرد

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی در کرمانشاه

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی در کرمانشاه

کرمانشاه_همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت ۲۵ ذی حجه و روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار می شود.

این همایش با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه، اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه، کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر، هئیت ورزش های همگانی و میزبانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه برپا می شود.

همایش بزرگ پیاده روی از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۶ شهریور ماه از پارک فدک آغاز و تا پارک غربی رو به روی سازمان پارک ها ادامه خواهد داشت‌ و به شرکت کنندگان در این همایش به قید قرعه هدایایی اهدا می شود.

کد مطلب 4394936

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