به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر به واژگان پربسامد سپهر سیاست، اقتصاد، مدیریت و برنامه ریزی کشور تبدیل شده است. بنابراین طبیعی است که کند و کاو گران بسیاری به این موضوع بپردازند و هر کدام مطابق زاویه دید خویش، ابعادی از آن را مورد بررسی قرار می دهد.

بدون تردید کتاب «اقتصاد مقاومتی: مبانی، مضامین، مدل اجرایی و عملکرد» نوشته دکتر فتح اله آقاسی زاده و همکاران، در میان مجموعه آثار منتشر شده در باب اقتصاد مقاومتی اثری مهم به شمار می آید.

از ویژگی های این کتاب این است که حاصل تلاش منسجم و روشمند همکاران دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور است و از این حیث می توان آن را کتابی معتبر دانست. به اعتبار همین نکته، اطلاعات و مباحث کتاب در باره تلاش های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مسیر سنگلاخی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و عملکرد قوه مجریه، می تواند برای اهل نقد و نظر وکسانی که تمایل به کنکاش در خصوص عملکرد دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارند، مفید باشد.

این اثر در پی آن بوده است تا تلاش های دولت(ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)، در مواجهه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را نشان دهد و از این حیث برای کاوندگان و علاقمندان قابل توصیه و معرفی است. در فصل مستقلی از کتاب، تلاش بر آن شده است تا با نگاهی منصفانه به انعکاس تلاش های مجدانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن پرداخته شود تا تجربه ای ویژه از فرجام سیاست های کلی ابلاغی و نیز نوع مواجهه دولت و کارگزاران اداری در برابر این سیاست، مستند و در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد.

ویژگی دیگر اینکه کتاب این است که فارغ از نگاه متعارف اداری، به تبیین خاستگاه اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر بپردازد. به باور محقق، تحلیل مولفه ها و مضامین اقتصاد مقاومتی، ما را به این نتیجه می رساند که اقتصاد مقاومتی، الگویی بشدت متاثر از زیست بوم اقتصاد و منطبق با زیست بوم سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارتی در نظر گرفتن مختصات اقتصاد و سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران بعنوان دو مولفه اختصاصی در تشریح زیست بوم اقتصاد مقاومتی، حائز اهمیت است. این تبیین خاص، در فصل مستقلی از کتاب، مستند به داده ها و یافته های محقق، نشان داده شده است.