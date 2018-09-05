بانوی سیستانی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، محمد هاشمی شهری اظهار داشت: این بانوی سیستانی چند روز گذشته در زابل دچار مرگ مغزی شده بود که بعد از سیر مراحل و رضایت خانواده وی به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان منتقل و امروز ۲ کلیه و کبد وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی ادامه داد: مقرر شده است ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی به بیماران کلیوی سیستان و بلوچستان و کبد وی به شیراز منتقل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: این دومین اهدای عضو کامل یک بیمار مرگ مغزی در سیستان و بلوچستان به بیماران نیازمند است.

وی تاکید کرد: اهدای عضو به عنوان اقدامی انسان دوستانه و حیات بخش نیازمند فرهنگ سازی است چراکه هنوز خیلی از افراد با موضوع اهدای عضو کنار نیامده و هنگامی که عزیزشان در شرایط مرگ مغزی قرار می گیرد با باوری غلط مانع اهدای اعضای سالم وی به زندگی فردی دیگر می شوند چرا که تصور می کنند شاید راهی برای بازگشت وجود داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با قدردانی از خانواده این بیمار مرگ مغزی گفت: حدود ۵ هزار نفر از مردم سیستان و بلوچستان تاکنون در سامانه اهدای عضو ایرانیان نام نویسی کرده اند که با فرهنگ سازی می توان تعداد داوطلبان را افزایش داد.