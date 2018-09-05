۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد

تعطیلی یک کشتارگاه متخلف طیور در کرمانشاه

کرمانشاه_سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از تعطیلی یک کشتارگاه طیور در این شهرستان به دلیل تخلف خبر داد و گفت: عدم تمدید قرارداد با مسئول فنی کشتارگاه دلیل اصلی تعطیلی این واحد است.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه،  دکتر صیاد غلامی اظهار داشت: این کشتارگاه طیور از بکار گیری مسئول فنی و بهداشتی دامپزشکی جهت نظارت بر محصولات خودداری کرده است.

وی افزود: به مدیران این کشتارگاه اخطار کتبی مبنی بر انعقاد قرارداد با مسئول فنی بهداشتی داده شد اما متاسفانه از بکار گیری ناظر دامپزشکی امتناع می کرد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد:براساس قانون سازمان دامپزشکی هر کشتارگاه می بایست یک دامپزشک مسئول فنی بهداشتی داشته باشد و در صورت نبود، اداره دامپزشکی می تواند از ادامه فعایت کشتارگاه به دلیل عدم تایید سلامت محصولات، ممانعت کند.

وی با اشاره به اینکه این کشتارگاه اکنون تعطیل و فاقد هرگونه فعالیت است، گفت:چهارکشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان کرمانشاه و یک کشتارگاه صنعتی دام نیز در بیستون فعال است.

