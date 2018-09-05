تعطیلی یک کشتارگاه متخلف طیور در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر صیاد غلامی اظهار داشت: این کشتارگاه طیور از بکار گیری مسئول فنی و بهداشتی دامپزشکی جهت نظارت بر محصولات خودداری کرده است.

وی افزود: به مدیران این کشتارگاه اخطار کتبی مبنی بر انعقاد قرارداد با مسئول فنی بهداشتی داده شد اما متاسفانه از بکار گیری ناظر دامپزشکی امتناع می کرد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد:براساس قانون سازمان دامپزشکی هر کشتارگاه می بایست یک دامپزشک مسئول فنی بهداشتی داشته باشد و در صورت نبود، اداره دامپزشکی می تواند از ادامه فعایت کشتارگاه به دلیل عدم تایید سلامت محصولات، ممانعت کند.

وی با اشاره به اینکه این کشتارگاه اکنون تعطیل و فاقد هرگونه فعالیت است، گفت:چهارکشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان کرمانشاه و یک کشتارگاه صنعتی دام نیز در بیستون فعال است.