به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی ظهر امروز در دیدار بیش از 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، تصویب بودجه کشور در سال 86 را مهمترین کار مجلس در امسال دانست و گفت: نمایندگان باید در بررسی ها و اظهار نظرها کارشناسانه و دقیق برخورد کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به زیر ساخت ها را مهمترین گام در بودجه بندی ها برای رسیدن به چشم انداز 20 ساله نظام عنوان کرد و گفت: نباید بگذاریم طرح های اقتصادی به خاطر مسایل سیاسی در کشور معوق بماند.

وی با یادآوری وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و تفویضات رهبر معظم انقلاب گفت: این نهاد بر روند تصویب بودجه نظارت خواهد داشت و اگر ضرورت پیدا کرد، تذکر خواهد داد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به فراز و فرودهای قیمت نفت در سطح جهانی و وابستگی کشور به آن گفت: نباید کاری کنیم که اگر نوسانی در قیمت نفت ایجاد شد در برنامه های ما خلل ایجاد شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحرکات فعلی استبکار در ایجاد فضای ترس و ارعاب در کشور و ناکارآمد جلوه دادن نظام را از اهداف جنگ روانی جاری دشمنان علیه ایران اسلامی خواند و بخاطر وجود احتمال اقدامات بدتر، ایجاد همدلی و تقویت انسجام ملی را بهترین راه برای مقابله با خطرها دانست.

وی حفظ نظام را بالاترین وظیفه شرغی و ملی همه مسئولان دانست و گفت: همه باید توجه داشته باشیم که فرصت سوزی برای کشور سم و خیانت به نسل های امروز و آینده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان در خصوص دیدگاه مراجع عظام نسبت به مسائل جاری کشور گفت: اعتماد مراجع و علماء مهمترین سرمایه برای تداوم نظام است و اگر در مسیر درستی حرکت کنیم حمایت همه جانبه آنها را نیز دنبال خواهیم داشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش روحانیت در تاریخ ایران به خصوص در دوران مبارزه، پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی گفت: روحانیت در همه مراحل مشکل پناهگاه مردم بوده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان امتیازات تعداد اقلیت های دینی و قومی در کشور گفت: اقلیت های دینی و مذهبی ایران ثابت کردند که به کشور خویش علاقه مند هستند.

وی راه اندازی جنگ بین شیعه وسنی در داخل کشورهای اسلامی منطقه را از اهداف شوم دشمنان دانست وگفت متاسفانه القائات آنان باعث شده که علمای اسلام حتی در همایش های وحدت هم حرفها و مشاجرات تفرقه انگیز داشته باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود، نمایندگان مجلس را امنای مردم برای تصمیم گیری های مهم دانست و گفت: انتظار به حق جامعه از شما این است که هر جا انحرافی در برنامه های کشور دیده اید، دلسوزانه مطرح و مجدانه پیگیری کنید تا کشور در مسیر درست به سوی سعادت مردم در حرکت باشد.

در آغاز این دیدار چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سخنانی جداگانه با تحلیل مسائل مختلف به دنبال دیدگاه های خویش پرداختند.