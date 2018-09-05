مشکلات بخش خصوصی خراسان جنوبی در حوزه تامین اجتماعی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی و همفکری اعضاء بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حوزه تامین اجتماعی و عملکرد هیئت های حل اختلاف مربوطه در محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

در این جلسه پیشنهادات اعضاء در حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد موارد طرح شده توسط هیئتی مستشاری اتاق بازرگانی متشکل از مشاوران حوزه تأمین اجتماعی و نمایندگان اتاق در هیأت های حل اختلاف، مورد ملاحظه و بررسی مجدد قرار گرفته و جهت پیگیری های بعدی به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.