۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

مشکلات بخش خصوصی خراسان جنوبی در حوزه تامین اجتماعی بررسی شد

بیرجند- اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی مشکلاتشان در حوزه تامین اجتماعی را به بحث و بررسی گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی و همفکری اعضاء بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حوزه تامین اجتماعی و عملکرد هیئت های حل اختلاف مربوطه در محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

 در این جلسه پیشنهادات اعضاء در حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد موارد طرح شده توسط هیئتی مستشاری اتاق بازرگانی متشکل از مشاوران حوزه تأمین اجتماعی و نمایندگان اتاق در هیأت های حل اختلاف، مورد ملاحظه و بررسی مجدد قرار گرفته و جهت پیگیری های بعدی به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.

