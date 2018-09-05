۵۰ مسکن برای محرومیت زدایی در بهشهر ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین داغمه‌چی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه و فضای مجازی، با اشاره به دردست ساخت بودن ۵۰ مسکن ویژه محرومان در بهشهر نحوه‌ برگزاری رزمایش مردمی اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول‌الله(ص) و گروه‌های جهادی را تشریح کرد و افزود: در این رزمایش اقتدار و خدمت بسیج بار دیگر به بهترین وجه به نمایش گذاشته می شود.

وی گفت: با برنامه ریزی انجام شده این رزمایش در ۲۳ و ۲۴ شهریورماه امسال و به همت دو گردان از حوزه منتظران شهادت و سیدالشهدا(ع) خلیل شهر و زاغمرز بهشهر اجرایی می شود.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر افزود: رزمایش اقتدار عاشورایی با حضور گروههای جهادی در روستاهای محروم هم از ۹ شهریورماه آغاز شد و تا ۲۹ شهریور امسال ادامه خواهد داشت و اولویت اول در این بخش ساخت خانه محروم است که ۲۰ گروه جهادی برادر و خواهر به روستاهای مختلف بهشهر اعزام شدند.

داغمه چی اظهار کرد: گروههای جهادی در شهرک امام بهشهر، روستای زلت و پجیم در بخش عمرانی، اشتغال، محرومیت زدایی به ایفای نقش می پردازند تا گامی برای رفع محرومیت ها برداشته شود.

وی گفت: رسانه ها مهمترین پل ارتباطی مسئولان و مردم هستند که باید تلاش کنند تا اخبار و اطلاعات درست و واقعی برای مردم مخابره شود و به خصوص در فضای اخبار واقعی منعکس شود و هرگونه وجود مشکلی را ابتدا با مسؤولان مطرح و سپس اطلاع رسانی کنند تا از بروز مشکلات بعد از آن و سوء استفاده دشمنان انقلاب جلوگیری شود.