دستورالعمل خرید وفروش ارز به صورت اسکناس توسط شبکه صرافیهای مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس توسط شبکه صرافی های مجاز را ابلاغ کرد.

بر این اساس، در راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شد؛ به طوری که صرافی های مجاز می توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل های ابلاغ شده، به خصوص مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند.