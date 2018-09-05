  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

بانک مرکزی ابلاغ کرد؛

دستورالعمل خرید وفروش ارز به صورت اسکناس توسط شبکه صرافیهای مجاز

دستورالعمل خرید وفروش ارز به صورت اسکناس توسط شبکه صرافیهای مجاز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس توسط شبکه صرافی های مجاز را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس توسط شبکه صرافی های مجاز را ابلاغ کرد.

بر این اساس، در راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شد؛ به طوری که صرافی های مجاز می توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل های ابلاغ شده، به خصوص مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند.

کد مطلب 4395029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ramin IT ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا تورو به هر چی میپرستید جلوی این قیمت ارز رو بگیرید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها